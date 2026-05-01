На Венецианской биеннале перенесли церемонию награждения

Церемонию награждения Венецианской биеннале перенесли после отставки международного жюри смотра на фоне разногласий с Еврокомиссией из-за участия России в выставке. Об этом пишет РИА Новости.

«В свете сегодняшней отставки членов жюри, а также в связи с исключительной ситуацией в международной геополитической сфере Венецианская биеннале приняла решение о проведении церемонии награждения... в воскресенье, 22 ноября», - отмечается в сообщении.

Церемонию должны были провести 9 мая.

Ранее Еврокомиссия лишила биеннале гранта в 2 млн евро за приглашение России на смотр. Незадолго до открытия выставки жюри, которое возглавляла основатель и художественный руководитель ассоциации Videobrasil Соланж Фаркас, подало в отставку. Причины такого решения не уточнялись.

