Так, в секретариате Швыдкого в ответ на запрос НСН сообщили, что он не комментирует тему Венецианской биеннале, предложив вернуться к ней после 15 мая. Худрук ансамбля «Толока» Екатерина Ростовцева, композитор Олег Гудачев, а также аккордеонист Роман Малявкин словно под копирку рекомендовали НСН обратиться в пресс-службу российского павильона на Венецианской биеннале, но там оставили без ответа соответствующие запросы редакции. Экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева объяснила НСН, с чем связано такое «молчание».

«Пока это не состоялось, никто не хочет брать на себя дополнительную ответственность. Сорваться может все в любой момент. Чем ближе к событию, тем большее давление испытывают и организаторы биеннале, и российская сторона. Такого рода дела лучше всего решаются в тишине. Вы не представляете, как сильно давят на оргкомитет и на наших. Все молчат, потому что никто не хочет, грубо говоря, сглазить. Причина молчания не связана с качеством проекта, который якобы чему-то не соответствует. Все просто боятся, что давление столь велико, что в какой-то момент ни организаторы не выдержат, ни мы. Я очень хорошо понимаю позицию организаторов с российской стороны, потому что с того момента, как это было заявлено, уровень давления беспрецедентный. Я не думаю, что кто-то из людей, задействованных в проекте, сейчас будет активно на эту тему высказываться, потому что тише едешь – дальше будешь. Это не та история, которая сейчас требует широкого информационного освещения», - разъяснила она.

По данным ТАСС, комиссаром павильона РФ на Венецианской биеннале является соучредитель компании Smart Art Анастасия Карнеева, развеявшая в середине марта опасения об «отмене» российского участия. При этом на сайте компании Smart Art ее основательницей наряду с Карнеевой указана Екатерина Винокурова, которую СМИ называют дочерью главы МИД РФ Сергея Лаврова. По мнению, Лихачевой, «политическую составляющую» российского участия в биеннале придумали его противники, и дело здесь не в фигурах организаторов.

«Это государственный павильон, он содержится, в том числе, на средства Российской Федерации. Любая внешняя активность России не может быть чисто частной, особенно, если речь идет о биеннале. Швыдкой – не какой-то случайный человек, он советник президента, поэтому, конечно, в этом есть политика, но она не нами туда привнесена. Любая внешняя активность России немедленно политизируется в последние пять лет. То концерт Гергиева отменен, потому что он якобы друг Путина, то же самое касается и Анны Нетребко, и других русских исполнителей и художников, которые в той или иной степени присутствуют на Западе. Любая внешняя активность, связанная с культурой или с любым другим видом деятельности, немедленно превращается в какую-то политическую декларацию», - подчеркнула экс-глава Пушкинского музея.

По ее словам, для Венецианской биеннале жизненно важно сохранить российское участие, при этом сегодня есть и письма, и высказывания политиков от том, что Россию ни в коем случае нельзя туда допускать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не ответила на запрос НСН об участии российского внешнеполитического ведомства в организации и поддержке российского показа на Венецианской биеннале.