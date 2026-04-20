Специальная Венецианская операция: Как Россия «секретно» готовит прорыв на биеннале
Участие России хотят превратить в политическую декларацию, сказала в эфире НСН Елизавета Лихачева, напомнив об «отменах» на Западе Валерия Гергиева и Анны Нетребко.
Первое с 2021 года участие России в Венецианской биеннале, запланированное на начала мая, готовится в обстановке беспрецедентной секретности. Русский павильон на одном из самых известных мировых форумов искусства открылся еще в 1914 году выставкой Льва Бакста, Михаила Врубеля, Бориса Кустодиева и других художников, работая с тех пор и в советские, и в российские времена с перерывом с 1938 по 1954 гг.
После начала СВО российское участие в биеннале было приостановлено, однако в этом году спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что Россия представит в 2026 году в Венеции проект под названием «Дерево укоренено в небе». С середины марта и организаторы, и участники практически не высказываются на эту тему в СМИ.
Так, в секретариате Швыдкого в ответ на запрос НСН сообщили, что он не комментирует тему Венецианской биеннале, предложив вернуться к ней после 15 мая. Худрук ансамбля «Толока» Екатерина Ростовцева, композитор Олег Гудачев, а также аккордеонист Роман Малявкин словно под копирку рекомендовали НСН обратиться в пресс-службу российского павильона на Венецианской биеннале, но там оставили без ответа соответствующие запросы редакции. Экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева объяснила НСН, с чем связано такое «молчание».
«Пока это не состоялось, никто не хочет брать на себя дополнительную ответственность. Сорваться может все в любой момент. Чем ближе к событию, тем большее давление испытывают и организаторы биеннале, и российская сторона. Такого рода дела лучше всего решаются в тишине. Вы не представляете, как сильно давят на оргкомитет и на наших. Все молчат, потому что никто не хочет, грубо говоря, сглазить. Причина молчания не связана с качеством проекта, который якобы чему-то не соответствует. Все просто боятся, что давление столь велико, что в какой-то момент ни организаторы не выдержат, ни мы. Я очень хорошо понимаю позицию организаторов с российской стороны, потому что с того момента, как это было заявлено, уровень давления беспрецедентный. Я не думаю, что кто-то из людей, задействованных в проекте, сейчас будет активно на эту тему высказываться, потому что тише едешь – дальше будешь. Это не та история, которая сейчас требует широкого информационного освещения», - разъяснила она.
По данным ТАСС, комиссаром павильона РФ на Венецианской биеннале является соучредитель компании Smart Art Анастасия Карнеева, развеявшая в середине марта опасения об «отмене» российского участия. При этом на сайте компании Smart Art ее основательницей наряду с Карнеевой указана Екатерина Винокурова, которую СМИ называют дочерью главы МИД РФ Сергея Лаврова. По мнению, Лихачевой, «политическую составляющую» российского участия в биеннале придумали его противники, и дело здесь не в фигурах организаторов.
«Это государственный павильон, он содержится, в том числе, на средства Российской Федерации. Любая внешняя активность России не может быть чисто частной, особенно, если речь идет о биеннале. Швыдкой – не какой-то случайный человек, он советник президента, поэтому, конечно, в этом есть политика, но она не нами туда привнесена. Любая внешняя активность России немедленно политизируется в последние пять лет. То концерт Гергиева отменен, потому что он якобы друг Путина, то же самое касается и Анны Нетребко, и других русских исполнителей и художников, которые в той или иной степени присутствуют на Западе. Любая внешняя активность, связанная с культурой или с любым другим видом деятельности, немедленно превращается в какую-то политическую декларацию», - подчеркнула экс-глава Пушкинского музея.
По ее словам, для Венецианской биеннале жизненно важно сохранить российское участие, при этом сегодня есть и письма, и высказывания политиков от том, что Россию ни в коем случае нельзя туда допускать.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не ответила на запрос НСН об участии российского внешнеполитического ведомства в организации и поддержке российского показа на Венецианской биеннале.
В последний раз российский проект был представлен в павильоне на Венецианской биеннале в 2021 году. В 2026 году биеннале пройдет с 9 мая по 22 ноября. Россия представит там проект «Дерево укоренено в небе» с участием нескольких десятков молодых музыкантов и художников из разных стран. В их числе фольклорный ансамбль «Толока», композиторы Алексей Сысоев, Алексей Ретинский, Олег Гудачев и Лукас Сухарев, аккордеонист Роман Малявкин, исполнитель горлового пения Алексей Ховалыг, вокальный ансамбль Intrada и многие другие. Художественное руководство программой взяла на себя Российская академия музыки им. Гнесиных, отмечает «Радиоточка НСН».
Михаил Швыдкой ранее сообщил «Коммерсанту», что все самое главное и будет проходить с 4 по 8 мая, до официального открытия биеннале для публики. По его словам, во время форума российский павильон будет закрыт, а все происходившее там будет показано, как видеоинсталляция.
