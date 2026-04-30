Жюри Венецианской биеннале распалось перед выставкой с участием России
Международное жюри 61-й Венецианской биеннале подало в отставку незадолго до открытия выставки, запланированного на 9 мая. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте мероприятия.
В сообщении уточняется, что организаторы получили заявления об уходе от членов жюри Международной художественной выставки, однако причины такого решения не раскрываются.
Жюри возглавляла основатель и художественный руководитель ассоциации Videobrasil Соланж Фаркас.
В его состав также входили Зои Батт, Эльвира Дьянгани Осе, Марта Кузма и Джованна Заппери, передает «Радиоточка НСН».
