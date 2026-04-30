Жюри Венецианской биеннале распалось перед выставкой с участием России

Международное жюри 61-й Венецианской биеннале подало в отставку незадолго до открытия выставки, запланированного на 9 мая. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте мероприятия.

В сообщении уточняется, что организаторы получили заявления об уходе от членов жюри Международной художественной выставки, однако причины такого решения не раскрываются.