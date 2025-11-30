«Без стимула и госзаказов»: Сафронов перечислил проблемы арт-рынка в России

«Многие стали отходить от классических ценностей (в живописи – прим. НСН), считая, что достаточно иметь искусствоведов, галеристов, которые тебя раскрутят, но сегодня это не так работает. Так было в конце 90-х — в 2000-х года. Но сейчас требуется, чтобы людям было интересно, и они, получали удовольствие, приходя на выставку, а не были бы шокированы бананом, приклеенным скотчем, или чистым холстом, который был продан за €1 млн 200 тысяч в Европе. (В декабре 2024 года на аукционе в Германии продали белый холст американского художника-минималиста Роберта Римана – прим. НСН). Надо рассчитывать на высочайший профессионализм. Доказательство того, что художник состоялся — это и то, что музеи именно покупают, а не просто приобретают его работы. Плюс его имя или работа должны иметь предысторию. Но это не всегда объективно. Сам арт-рынок очень сложный и зависит не только от одной страны, а от мировых процессов. Раньше были международные выставки, например, в Венеции, во Франции, где художник доказывал свою состоятельность и возвращался оттуда с неким именем и багажом, его начинали приобретать. Вообще арт-рынок очень стихийный», - заключил собеседник НСН.

Ранее экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что из-за посетителей-льготников российские музеи теряют треть билетной выручки, при этом в регионах они «страдают» от действий губернаторов.