«Без стимула и госзаказов»: Сафронов перечислил проблемы арт-рынка в России
В эфире НСН художник подчеркнул, что раньше мастеров в стране поощряли и стимулировали.
В России ослабла школа искусств, исчезли госзаказы, которые раньше позволяли мастерам заработать, поэтому художников должны поддерживать общественные фонды, в которые войдут люди, дорожащие своей репутацией, и эти организации следует менять раз в несколько лет. Об этом в беседе с НСН заявил художник Никас Сафронов.
Ранее издание «The Art Newspaper Russia» перечислило главные проблемы российского арт-рынка. Среди них эксперты называют невыплаты галереями гонораров художникам, усложненные договоры и проблемы с авторским правом. При этом, по словам Сафронова, одна из основных проблем современной арт-индустрии заключается в отсутствии стимуляции художников и ослаблении школы искусств.
«Поддержка искусства должна быть, но сегодня не те времена, чтобы на этом делать особый акцент. Хотя, если нет искусства — нет государства. Хотя наше государство создало огромное количество таких людей, как Репин, Айвазовский, Чайковский, которые должны быть поддержаны. В школах творческий процесс упал. Раньше школа была сильной и вузы выдавали достойных мастеров. Государство поддерживало: были госзаказы, которые давали возможность заработать. В "Союзе художников" были льготы и привилегии. Сегодня не платят ни за "народного", ни за "заслуженного". А раньше были стимулы: давали мастерскую, билет на поезд, бесплатную персональную машину. Сегодня этого нет», - заметил он.
По его мнению, для мастеров должна быть не государственная, а общественная поддержка через специальные фонды.
«Официальная поддержка очень условная, потому что государство не знает, как и кому помогать. Оно может только давать заказы, которые оплачиваются. Но руководит этим чиновник, который будет поддерживать то, что нравится его жене или его друзьям. Поэтому должна быть общественная поддержка при государстве — некий фонд, в котором собираются состоявшиеся известные люди, которые переживают за свое имя и стараются быть более-менее объективными. И эти общественные организации должны через три-четыре года меняться. Уже есть около 30 фондов, которые дают гранты или повышенную стипендию для талантливых студентов, а также для начинающих мастеров и тех, кто уже состоялся, но нуждается в поддержке», - объяснил Сафронов.
Художник также призвал творческих людей не жаловаться на размер гонораров и пенсий.
«Нужно, в первую очередь, рассчитывать на свои силы, а не надеяться на то, что тебе кто-то будет помогать. Само понятие "художник" подразумевает, что он должен заранее готовиться к неким сложностям. Потому что, если ты хочешь работать тогда, когда хочешь, или, когда есть вдохновение — это всегда сопряжено с возможностью остаться без денег. В Москве более 200 тысяч официально зарегистрированных художников и около 300 тысяч творческих людей, занимающихся театром, живописью, музыкой. И не все находят себе постоянный доход. Но надо понять: почему тебе должны помогать, если ты не делаешь ничего важного для страны. Сегодня творческим людям жаловаться на гонорары, пенсии и поддержку даже не совсем корректно! В первую очередь, художник должен быть интересен для зрителя. Либо он должен быть настолько умным и приспособленным, чтобы обеспечить свой "Квадрат" миру и продать его. Но у нас нет большого опыта и культуры в плане выставочной деятельности. Люди ходят тупо на известных людей», - отметил он.
При этом Сафронов подчеркнул, что в современной арт-индустрии мало пытаться просто раскрутиться — важно быть интересным для аудитории.
«Многие стали отходить от классических ценностей (в живописи – прим. НСН), считая, что достаточно иметь искусствоведов, галеристов, которые тебя раскрутят, но сегодня это не так работает. Так было в конце 90-х — в 2000-х года. Но сейчас требуется, чтобы людям было интересно, и они, получали удовольствие, приходя на выставку, а не были бы шокированы бананом, приклеенным скотчем, или чистым холстом, который был продан за €1 млн 200 тысяч в Европе. (В декабре 2024 года на аукционе в Германии продали белый холст американского художника-минималиста Роберта Римана – прим. НСН). Надо рассчитывать на высочайший профессионализм. Доказательство того, что художник состоялся — это и то, что музеи именно покупают, а не просто приобретают его работы. Плюс его имя или работа должны иметь предысторию. Но это не всегда объективно. Сам арт-рынок очень сложный и зависит не только от одной страны, а от мировых процессов. Раньше были международные выставки, например, в Венеции, во Франции, где художник доказывал свою состоятельность и возвращался оттуда с неким именем и багажом, его начинали приобретать. Вообще арт-рынок очень стихийный», - заключил собеседник НСН.
Ранее экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что из-за посетителей-льготников российские музеи теряют треть билетной выручки, при этом в регионах они «страдают» от действий губернаторов.
