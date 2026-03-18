Политическая «отмена»: Российская балерина вновь не выступит в Италии
Приглашение примы Большого театра выступить в Италии вновь обернулось политическим скандалом и отменой, при этом СМИ связывают решение с участием России в Венецианской биеннале.
Организаторы гала-концерта звезд мирового балета Les Etoiles в Риме отменили выступление российской балерины, примы Большого театра Светланы Захаровой, сообщает итальянское агентство ANSA.
Событие запланировано на 20-21 марта. Захарову пригласили, поскольку «искусство — инструмент объединения». Балерина не находится под санкциями Евросоюза, однако организаторы сообщили, что столкнулись с беспрецедентным давлением.
Сама Захарова, как пишет РБК, подтвердила, что не примет участие в Les Etoiles. По ее словам, организаторы стремились сделать все, чтобы не отменять выступление, но не смогли противостоять недовольным обращениям.
«В Европе продолжается политика отмены русской культуры. Это уже не первый подобный случай в моей практике», — сказала балерина.
В начале года Захарова уже сталкивалась с аналогичной ситуацией, когда в январе отменили концерт во Флоренции в Teatro del Maggio Musicale. Тогда причиной стало несогласие представители посольства Украины с запланированным событием.
Отзыв приглашения на гала-концерт Les Etoiles, как пишет агентство Reuters, связан с недавним решением организаторов Венецианской биеннале возобновить участие России в выставке. Российский павильон появится на событии впервые с 2022 года.
Главная тема международной художественной выставки в этом году - «In Minor Keys» («В минорных тональностях»), куратором выступает Койо Коуо.
Мероприятие будет проходить с 9 мая по 22 ноября 2026 года, предварительный показ для прессы намечен на 6-8 мая.
При этом экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева ранее в разговоре с НСН отмечала, что в Италии есть противники появления России на Венецианской биеннале, которые жалуются премьеру этой страны.
«Намерение дирекции биеннале вызывает с нашей стороны всяческое одобрение, потому что то, что было устроено с попыткой культурной блокады России - это просто абсурд, бред и не имеет прецедентов в истории Европы. При этом я знаю, что существуют два письма итальянских художников и итальянской культурной общественности к премьер-министру Италии с просьбой немедленно запретить России всякое участие. Для нас будет прорывом, если экспозиция откроется и протесты не возымеют действия», - рассказала она.
По словам собеседницы НСН, сам факт приглашения на биеннале для России – большое достижение. Вместе с тем Лихачева отмечала, что культурный обмен между Италией и Россией сегодня затрудняют и визовые ограничения.
По данным агентства Reuters, представитель Еврокомиссии (ЕК) Тома Ренье на одной из пресс-конференций заявил, что ЕК может лишить Венецианскую биеннале гранта в размере €2 млн из-за приглашения России на событие. По его словам, такое решение организаторов выставки осуждается, поскольку культура в Европе должна продвигать и защищать демократические ценности, способствовать открытому диалогу, разнообразию и свободе выражения мнений. Однако в современной России, уверен Ренье, эти ценности не соблюдаются.
Однако вице-премьер Италии Маттео Сальвини поддержал позицию выставки, а также раскритиковал отстранение Захаровой от участия в гала-концерте Les Etoiles.
«Исключение российских танцоров, художников или спортсменов не решит конфликт (на Украине –прим. НСН), а только усложнит его», — сказал он в интервью радиостанции RTL 102.5.
ОТ АБДРАЗАКОВА ДО ГЕРГИЕВА
Подобная отмена выступлений российских деятелей искусства происходят за рубежом далеко не впервые с начала года. К примеру, в январе стало также известно, что «Театро Филармонико» в итальянской Вероне отменил участие российского певца Ильдара Абдразакова в опере «Дон Жуан». Бас с мировым именем должен исполнять заглавную партию в четырех спектаклях, запланированных 18, 21, 23 и 25 января 2026 года. Однако дирекция фонда «Арена ди Верона» чуть более чем за два месяца отменила его участие.
Как сообщали СМИ, такое решение было принято на фоне усиленного давления украинских дипломатов, а также некоторых итальянских политиков, включая зампредседателя Европарламента Пина Пичиено.
Еще раньше, в июле 2025 года, дирекция Королевского дворца Казерты на юге Италии сообщила об отмене концерта симфонического оркестра под руководством российского дирижера Валерия Гергиева.
Решению предшествовала кампании против проведения мероприятия. Организаторы сообщили об этом за несколько дней до выступления, которое должно было состояться в рамках фестиваля Un'Estate da Re. Среди тех, кто тогда поддержал отмену концерта Гергиева был и министр культуры Италии Алессандро Джули, напоминает «Радиоточка НСН».
