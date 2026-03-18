ПИСЬМА ОМЕНЫ

Сама Захарова, как пишет РБК, подтвердила, что не примет участие в Les Etoiles. По ее словам, организаторы стремились сделать все, чтобы не отменять выступление, но не смогли противостоять недовольным обращениям.

«В Европе продолжается политика отмены русской культуры. Это уже не первый подобный случай в моей практике», — сказала балерина.

В начале года Захарова уже сталкивалась с аналогичной ситуацией, когда в январе отменили концерт во Флоренции в Teatro del Maggio Musicale. Тогда причиной стало несогласие представители посольства Украины с запланированным событием.

Отзыв приглашения на гала-концерт Les Etoiles, как пишет агентство Reuters, связан с недавним решением организаторов Венецианской биеннале возобновить участие России в выставке. Российский павильон появится на событии впервые с 2022 года.

Главная тема международной художественной выставки в этом году - «In Minor Keys» («В минорных тональностях»), куратором выступает Койо Коуо.