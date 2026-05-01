В центре Лондона появилась статуя авторства Бэнкси

Британский уличный художник Бэнкси подтвердил авторство статуи с закрытым флагом лицом, появившейся в центре Лондона. Он опубликовал в соцсетях видеозапись с процессом установки монумента.

СМИ назвали настоящее имя художника Бэнкси

Ранее новую статую заметили на улице Ватерлоо-плейс в районе Вестминстер. Она появилась неподалеку от памятника британскому королю Эдуарду VII, сестре милосердия Флоренс Найтингейл и мемориала участникам Крымской войны. Кому или чему посвящена работа, неизвестно.

В размещенном Бэнкси ролике видно, как рабочие занимаются установкой статуи.

Ранее художник представил мурал, который, по мнению экспертов, посвящен теме детской бездомности.

ФОТО: РИА Новости
