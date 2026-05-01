Песков: Путин решит вопрос о сроке работы Меликова на посту главы Дагестана
1 мая 202611:52
Юлия Савченко
Президент Владимир Путин примет решение о том, будет ли глава Дагестана Сергей Меликов дорабатывать предусмотренный срок на этом посту, или же в регионе назначат исполняющего обязанности руководителя республики. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву.
«Путин решит», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее глава государства заявил, что Меликов «переходит на другую работу». Полномочия главы Дагестана истекают в сентябре.
