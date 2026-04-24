«Шантаж на 2 миллиона»: Брюссель пытается «отменить» Россию на Венецианской биеннале
Швыдкой поблагодарил продолжающую «держаться» Италию и открестился от грубости Соловьева, Захарова диагностировала «воспаление антикультуры», а в Риме упрекнули Брюссель в жадности.
В России назвали «рецидивом антикультуры» и вмешательством во внутренние дела Италии решение Еврокомиссия лишить Венецианскую биеннале гранта в 2 миллиона евро из-за ожидающегося возобновления работы российского павильона. Организаторам стартующей 9 мая биеннале дали 30 дней «на размышление», при этом показы в российском павильоне должны пройти с 4 по 8 мая.
БРЮССЕЛЬ ПРОТИВ РИМА: «РЕЦИДИВ» НА ДВА МИЛЛИОНА
Русский павильон на Венецианской биеннале открылся более 100 лет назад, в 1914 году. С тех пор он работал и в советские, и в российские времена, с перерывом с 1938 по 1954 гг., но «встал на стоп» после начала СВО. Однако лед тронулся - в 2026 году Россия планирует представить в Венеции проект под названием «Дерево укоренено в небе», сообщил ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Подготовка к биеннале идет в России в обстановке почти полного информационного вакуума. Экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева объяснила НСН, что и организаторы биеннале, и российская сторона испытывают беспрецедентное давление со стороны противников российского участия.
23 апреля представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе, что ЕК решила лишить Венецианскую биеннале гранта в 2 млн евро.
«Мы политически осуждаем решение об открытии российского павильона и приглашаем итальянское правительство заняться этим вопросом», - пояснил Ренье.
По его словам, у организаторов биеннале есть 30 дней, чтобы оспорить решение Еврокомиссии.
Со своей стороны, министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини назвал «жадностью» подобные действия Еврокомиссии, пояснив, что российский павильон в Венеции принадлежит России, поэтому ни власти Италии, ни руководители биеннале не имеют к нему никакого отношения.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова диагностировала на этом фоне к стран Запада «воспаление антикультуры».
«Это рецидивы антикультуры, воспаление которой случились с Западом в последние годы», - сказала Захарова ТАСС.
Со своей стороны, Михаил Швыдкой назвал произошедшее вмешательством во внутренние дела Италии.
«Недостойный шаг Брюсселя, свидетельствующий о том, что все разговоры европейского политического истеблишмента о готовности к диалогу с Россией — лишь пустое сотрясение воздуха. И очевидное вмешательство во внутренние дела Италии, так как вопросы культурной политики при создании Европейского Союза оставались в национальной компетенции», — сказал Швыдкой РБК.
По его мнению, 2 миллиона евро - это «немалая сумма», однако она не способна «разрушить финансовую устойчивость одной из крупнейших мировых художественных институций».
СОЛОВЬЕВ ПРОТИВ МЕЛОНИ: «НЕ ВЫРАЖАЕТ МНЕНИЯ»
Власти Италии пока держатся на фоне финансового шантажа Брюсселя и волны гнева проукраинских общественников и политиков. На момент выхода материала сообщений об отмене российского показа не поступало. При этом против России может невольно сыграть телеведущий Владимир Соловьев, вызвавший международный скандал грубыми высказываниями в адрес премьера Италии Джорджи Мелони.
Спецпредставитель президента Михаил Швыдкой поспешил заявить, что заявления журналиста не являются официальной позицией Москвы. По его словам, отношения между Россией и Италией обострились «по вине тележурналиста, который не выражает мнения ни официальной Москвы, ни большинства российских граждан».
«Как бы ни разворачивались дальнейшие события, могу лишь выразить слова благодарности тем итальянским политикам и общественным деятелям, которые понимают, что российскую культуру нельзя "отменить"», — сказал Швыдкой, подчеркнув, что в России не принято оскорблять глав государств, особенно женщин.
Со своей стороны, посол России в Италии Алексей Парамонов, которого вызвали в итальянский МИД из-за высказываний Соловьева, выразил недоумение таким резонансом.
«Ни одному здравомыслящему человеку никогда в голову не пришло бы воспринимать сугубо личные эмоциональные частные оценки кого бы то ни было, как официальное заявление правительства того или иного государства. И уж тем более не следует приписывать руководству России и всему российскому народу выбор тона и лексики, которые были использованы в прозвучавшем авторском комментарии», — сказал Парамонов.
При этом экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева предупреждала НСН, что любая культурная активность России сейчас политизируется.
«Любая внешняя активность России не может быть чисто частной, особенно, если речь идет о биеннале. Швыдкой – не какой-то случайный человек, он советник президента, поэтому, конечно, в этом есть политика, но она не нами туда привнесена. Любая внешняя активность России немедленно политизируется в последние пять лет. То концерт Гергиева отменен, потому что он якобы друг Путина, то же самое касается и Анны Нетребко, и других русских исполнителей и художников, которые в той или иной степени присутствуют на Западе. Любая внешняя активность, связанная с культурой или с любым другим видом деятельности, немедленно превращается в какую-то политическую декларацию», - отмечала она.
Россия планирует представить на Венецианской биеннале проект «Дерево укоренено в небе» с участием нескольких десятков музыкантов и художников из разных стран. По словам Швыдкого, показы пройдут с 4 по 8 мая, до официального открытия форума. В 2026 году биеннале пройдет с 9 мая по 22 ноября. Планируется, что все это время российский павильон будет закрыт, а все происходившее там будет показано, как видеоинсталляция.
24 апреля стало известно, что жюри Венецианской биеннале исключило из претендентов на награды представителей стран, руководителей которых обвиняют в Международном уголовном суде (МУС). Конкретные страны не названы, однако, по данным агентства Reuters, речь может идти о России и Израиле.
