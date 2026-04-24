БРЮССЕЛЬ ПРОТИВ РИМА: «РЕЦИДИВ» НА ДВА МИЛЛИОНА

Русский павильон на Венецианской биеннале открылся более 100 лет назад, в 1914 году. С тех пор он работал и в советские, и в российские времена, с перерывом с 1938 по 1954 гг., но «встал на стоп» после начала СВО. Однако лед тронулся - в 2026 году Россия планирует представить в Венеции проект под названием «Дерево укоренено в небе», сообщил ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Подготовка к биеннале идет в России в обстановке почти полного информационного вакуума. Экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева объяснила НСН, что и организаторы биеннале, и российская сторона испытывают беспрецедентное давление со стороны противников российского участия.

23 апреля представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе, что ЕК решила лишить Венецианскую биеннале гранта в 2 млн евро.

«Мы политически осуждаем решение об открытии российского павильона и приглашаем итальянское правительство заняться этим вопросом», - пояснил Ренье.

По его словам, у организаторов биеннале есть 30 дней, чтобы оспорить решение Еврокомиссии.

Со своей стороны, министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини назвал «жадностью» подобные действия Еврокомиссии, пояснив, что российский павильон в Венеции принадлежит России, поэтому ни власти Италии, ни руководители биеннале не имеют к нему никакого отношения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова диагностировала на этом фоне к стран Запада «воспаление антикультуры».

«Это рецидивы антикультуры, воспаление которой случились с Западом в последние годы», - сказала Захарова ТАСС.

Со своей стороны, Михаил Швыдкой назвал произошедшее вмешательством во внутренние дела Италии.

«Недостойный шаг Брюсселя, свидетельствующий о том, что все разговоры европейского политического истеблишмента о готовности к диалогу с Россией — лишь пустое сотрясение воздуха. И очевидное вмешательство во внутренние дела Италии, так как вопросы культурной политики при создании Европейского Союза оставались в национальной компетенции», — сказал Швыдкой РБК.

По его мнению, 2 миллиона евро - это «немалая сумма», однако она не способна «разрушить финансовую устойчивость одной из крупнейших мировых художественных институций».