Володин: В мае расширят меры поддержки многодетных и участников СВО
Меры поддержки многодетных семей, участников специальной военной операции и их близких расширят в России с мая. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель нижней палаты парламента рассказал о законах, которые вступят в силу в последний месяц весны.
«Расширение поддержки многодетных семей. Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей сохранится... если у многодетной семьи произошло небольшое увеличение доходов», - написал Володин в своем канале в «Макс».
С 22 мая начнет действовать норма, позволяющая многодетным сохранить ежемесячное пособие при среднедушевом доходе выше прожиточного минимума региона не более чем на 10%.
Кроме того, в мае начнут предоставлять бесплатный проезд родственников к раненым сотрудникам Росгвардии, квоты вдовам или вдовцам участников СВО при поступлении в вузы, защиту доходов ветеранов и инвалидов от взыскания.
Также в стране вводится возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных детско-юношеских анимационных фильмов и уточняются формы господдержки кинематографии.
Ранее Вячеслав Володин сообщил, что большинство депутатов Госдумы выступили против снижения нештрафуемого порога превышения скорости автомобиля в десять раз.
