В США в период релиза GTA VI выходят в прокат такие фильмы, как «Скрудж» с Джонни Деппом, «Голодные игры: Рассвет жатвы», новые сезоны сериалов «Властелин колец: Кольца власти», «Шершни» и «Перси Джексон и Олимпийцы», а позже - третья часть «Дюны» и новые «Мстители». В России свои новинки: 19 ноября в прокате стартуют семейная комедия «Дедмобиль», биографическая драма «Рокки – это я» и документалка «Увидеть всё».

По мнению собеседника НСН, в ретроспективе более заметна обратная тенденция: выход фильма, связанного с игрой, подогревает интерес к самой игре. Однако и сами игры, включая GTA VI, доступны не всем россиянам.

«Бывало, что выход какого-то фильма, связанного с игрой, повышал интерес к ее прохождению. В свое время выходили различные релизы, от Hitman до Warcraft, и они увеличивали интерес игрового сообщества к новым прохождениям, новым релизам. Эту корреляцию, наверное, сложно будет проследить, потому что у нас нет традиции отыгрывать в первые же дни, кроме того, у многих нет возможности играть в столь дорогие игры с таким дорогим оборудованием. Мне кажется, это в большей степени касается городов-миллионников — Москвы, Санкт–Петербурга и так далее, но большинству россиян остается только смотреть в интернете, как играют другие. Если бы игра была более доступной, думаю, эффект был бы более ярко выраженным», — добавил он.

Ранее руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов заявил, что игра GTA VI выйдет на ПК примерно через год после релиза на консолях, за это время ПК-версию успеют доработать более интересными настройками, при этом игру проще сначала выпускать на консолях, ведь на ПК больше вариантов ее оптимизации.

