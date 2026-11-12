Аудитория не совпала: GTA VI в России не помешает «Дедмобилю»
Ажиотаж вокруг GTA VI не повлияет на посещаемость кинотеатров, поскольку за последнее время не выходило интересных для геймеров кинопремьер, сказал НСН Рифат Фазлыев.
Компьютерные игры не только не отнимают аудиторию у кинотеатров, но и, напротив, часто происходит обратная ситуация — связанные с играми фильмы подогревают интерес геймеров. Об этом НСН заявил главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев.
Американские дистрибьюторы подсчитывают влияние выхода игры GTA VI, намеченного на 19 ноября, на перспективы кинопроката главных новинок сезона. По их мнению, прохождение игры займет минимум 80 часов, и часть аудитории, очевидно, отложит походы в кинотеатры. Также за конкуренцию переживают стриминговые сервисы, сообщает издание «БК медиа». Фазлыев усомнился в том, что выход GTA VI повлияет на популярность кинотеатров, поскольку сейчас для аудитории игры нет подходящих кинорелизов.
«Мне кажется, ажиотаж вокруг GTA VI обоснован, но, тем не менее, сейчас для игровой аудитории нет подходящего релиза в кинотеатрах. Разве что “Голодные игры” могут конкурировать с GTA VI, но мне кажется, что люди, которые хотели бы сходить на этот фильм, найдут свободные два–три часа для посещения кинотеатра. Например, для семейной аудитории пойти в кино с близкими, мне кажется, важнее, чем сразиться в компьютерную игру», — сказал Фазлыев.
В США в период релиза GTA VI выходят в прокат такие фильмы, как «Скрудж» с Джонни Деппом, «Голодные игры: Рассвет жатвы», новые сезоны сериалов «Властелин колец: Кольца власти», «Шершни» и «Перси Джексон и Олимпийцы», а позже - третья часть «Дюны» и новые «Мстители». В России свои новинки: 19 ноября в прокате стартуют семейная комедия «Дедмобиль», биографическая драма «Рокки – это я» и документалка «Увидеть всё».
По мнению собеседника НСН, в ретроспективе более заметна обратная тенденция: выход фильма, связанного с игрой, подогревает интерес к самой игре. Однако и сами игры, включая GTA VI, доступны не всем россиянам.
«Бывало, что выход какого-то фильма, связанного с игрой, повышал интерес к ее прохождению. В свое время выходили различные релизы, от Hitman до Warcraft, и они увеличивали интерес игрового сообщества к новым прохождениям, новым релизам. Эту корреляцию, наверное, сложно будет проследить, потому что у нас нет традиции отыгрывать в первые же дни, кроме того, у многих нет возможности играть в столь дорогие игры с таким дорогим оборудованием. Мне кажется, это в большей степени касается городов-миллионников — Москвы, Санкт–Петербурга и так далее, но большинству россиян остается только смотреть в интернете, как играют другие. Если бы игра была более доступной, думаю, эффект был бы более ярко выраженным», — добавил он.
Ранее руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов заявил, что игра GTA VI выйдет на ПК примерно через год после релиза на консолях, за это время ПК-версию успеют доработать более интересными настройками, при этом игру проще сначала выпускать на консолях, ведь на ПК больше вариантов ее оптимизации.
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