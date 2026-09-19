Через год после консолей: Когда выйдет GTA 6 на ПК
Представитель Geltek Cyber Team Михаил Пименов в эфире НСН рассказал, что игровая индустрия наиболее развита в сегменте мобильных телефонов, а не ПК и консолей, так как походящие для игр современные смартфоны сейчас есть практически у всех.
Игра GTA 6 выйдет на ПК примерно через год после релиза на консолях, за это время ПК-версию успеют доработать более интересными настройками, при этом игру проще сначала выпускать на консолях, ведь на ПК больше вариантов ее оптимизации. Об этом в беседе с НСН заявил руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.
Ранее глава Take-Two Interactive Штраус Зельник намекнул на выпуск GTA 6 на ПК, назвав эту платформу все более важной для компании. На встрече с инвесторами топ-менеджер ответил на вопрос о дефиците консолей PS5 Pro и стратегии релиза.
Зельник заверил, что компания стремится выходить на всех платформах с достаточно крупной аудиторией. Пименов подтвердил, что GTA 6 тоже выйдет на ПК.
«ПК никогда и не был неважно платформой для Take-Two, потому что это уже традиция, что каждая новая часть GTA всегда выходила сначала на консолях, потом на ПК. Совершенно точно с шестой частью будет то же самое. Take-Two никогда и не заявляла, что отказывается выпускать свои игры на ПК. В этом заявлении особо ничего нового нет, нет какого-то шок-контента. Это закономерная история, и, судя по прошлым релизам от Take-Two, это и так очевидно. ПК — это большая платформа, у нее большая аудитория, и никто от нее отказываться по доброй воле не будет. Разница по времени выхода игры на консоли и на ПК — по-разному. Но у GTA практика показывала, что у Take-Two обычно разница была год. Некоторые игры консоли-эксклюзивы были выпущены у Sony тоже спустя это время, как Death Stranding, например», - сказал он.
Представитель Geltek Cyber Team объяснил, почему игру проще сначала выпустить на консолях, чем на ПК.
«Это (выхол игры на ПК – прим. НСН) повлияет на объем продаж: в итоге их будет больше. Но сначала проще выйти на консолях, потому что они унифицированы. Условно есть один последний Xbox и одна PS5. Хорошо, полторы PS5: версия pro и попроще. Соответственно есть две с половиной вариации оптимизации игры. Когда игру надо выпускать на ПК, там вариаций значительно больше, потому что это разные видеокарты, разные комплектующие. Поэтому на ПК "билдить" игру априори посложнее, чем на консоли. Учесть все возможные технические характеристики, чтобы она (игра – прим. НСН) везде одинаково работала и адекватно запускалась: без вылетов и артефактов», - рассказал он.
Специалист допустил, что GTA 6 для ПК доработают по сравнению с релизом на консолях, и в игре появятся более интересные настройки.
«Когда выпускают игру на консоли, собирают обратную связь и смотрят, как работает игра у массового пользователя. И все равно к релизу на ПК будут исправлять самые ошибки. Они будут фиксить их на протяжении этого года, выпускать обновления, а на ПК версия будет выходить с исправленными фейлами и острыми углами. Например, в GTA 5 гораздо больше графических настроек в ПК-версии. Плюс там были графические доработки. На топовых ПК игра выглядела заметно лучше, чем на консолях сразу после релиза там. Потому что дотягивали графику: например, доработали отражения. По-моему, на ПК появился вид от первого лица, и под это кучу всего переработали, хотя изначально он там не предполагался. Плюс там поддерживаются разрешения выше, графические настройки поинтереснее. С шестой (частью – прим. НСН) скорее всего будет так же, например, полноценный рейтрейсинг (трассировка лучей – прим. НСН)», - заметил Пименов.
При этом, по его словам, игровая индустрия наиболее развита именно в сегменте мобильных телефонов.
«Если рассматривать весь мир, то в консоли играют больше, чем на ПК. Но вообще больше всего играют в мобильные телефоны, потому что эта такая платформа, которая сейчас есть вообще у всех. Консоль покупается людьми непосредственно под игры. ПК тоже — возможны вариации. В принципе игровая индустрия растет, исходя из своих оборотов. Но мобильный сегмент, естественно, растет, потому что в большем количестве регионов типа Индии, Азии, все у большего количества людей появляются и становятся нормой именно мобильные телефоны, которые поддерживают современные игры. Не просто "Три в ряд", а Mobile Legends — такого плана», - заключил собеседник НСН.
Ранее Михаил Пименов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что игровой индустрии сейчас очень нужны гейм-дизайнеры, level-дизайнеры и программисты, а уже совсем скоро нарасхват будут те, кто работает с нейросетями.
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