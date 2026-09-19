Через год после консолей: Когда выйдет GTA 6 на ПК

Зельник заверил, что компания стремится выходить на всех платформах с достаточно крупной аудиторией. Пименов подтвердил, что GTA 6 тоже выйдет на ПК.

«ПК никогда и не был неважно платформой для Take-Two, потому что это уже традиция, что каждая новая часть GTA всегда выходила сначала на консолях, потом на ПК. Совершенно точно с шестой частью будет то же самое. Take-Two никогда и не заявляла, что отказывается выпускать свои игры на ПК. В этом заявлении особо ничего нового нет, нет какого-то шок-контента. Это закономерная история, и, судя по прошлым релизам от Take-Two, это и так очевидно. ПК — это большая платформа, у нее большая аудитория, и никто от нее отказываться по доброй воле не будет. Разница по времени выхода игры на консоли и на ПК — по-разному. Но у GTA практика показывала, что у Take-Two обычно разница была год. Некоторые игры консоли-эксклюзивы были выпущены у Sony тоже спустя это время, как Death Stranding, например», - сказал он.