«Гении и подушки»: Россиянам объяснили, почему доллар не упадет ниже 70 рублей
Андрей Нечаев рассказал в эфире НСН об играх гениев, обещающих «крах доллара», а Вячеслав Зайченко призвал доставать валюту из-под подушек.
Российский рубль еще может укрепиться, однако никакого «краха доллара» не будет, при этом в хранении валюты дома «под подушкой» тоже нет большого смысла.
Участники пресс-конференции в НСН, - экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев, а также экономисты Василий Колташов и Вячеслав Зайченко, - рассказали россиянам, стоит ли инвестировать в доллары, покупку которых вновь разрешили.
ГЕНИИ И «КОМФОРТНЫЙ КУРС»
«Если говорить о комфортности курса рубля для российского бюджета и в целом ситуации в российской экономике… Я бы так деликатно выразился: вижу факторов в пользу ослабления рубля намного больше, чем в пользу его укрепления», - сказал Андрей Нечаев.
По его словам, курс доллара меньше 70 рублей не выгоден для российских властей.
«Курс меньше 70 рублей за доллар, а о курсе мы можем сейчас говорить условно, крайне некомфортен для российского бюджета. Изначально бюджет формировался исходя из прогноза 72 рубля за доллар, и если курс падает ниже, то бюджет становится дефицитным. Поэтому для бюджета комфортен курс в районе 80 рублей за доллар», – пояснил экс-министр.
При этом он не согласился с мнением экспертов, предрекающих «крах доллара» на фоне перехода России к международным расчетам в национальной валюте.
«Когда предсказывается очередной крах доллара, это практически безошибочная игра. Я знаю ряд экономистов, которые любят в неё играть. Когда ничего не происходит, об этом никто не вспоминает, иногда так крутят. А если когда-нибудь что-нибудь с долларом случится, все скажут: "Да он же гений, он ещё 30 лет назад предсказывал крах доллара!"», - сыронизировал Нечаев.
При этом он признался, что готов купить у всех желающих доллары по 50 рублей.
«Я как-то спокоен за доллар. Готов у коллег, которые в это верят (в ослабление доллара – прим. НСН), сегодня же по 50 рублей доллар купить», - пообещал бывший министр экономики.
Со своей стороны, Василий Колташов допустил возможность роста рубля, связав с этим отсутствие бурной реакции россиян на разрешение Банка России покупать валюту.
«Массовый потребитель почувствовал подвох в разрешении покупать валюты. Нефть прошла самую сложную ситуацию и начала дорожать, соответственно рубль может и укрепляться. Поэтому какого-то ажиотажного спроса нет и, по-видимому, уже не будет. Но не знаю, в достаточном ли количестве была наличная иностранная валюта повсеместно», - сказал Колташов.
Андрей Нечаев объяснил разрешение на покупку валюты желанием государства не допустить разгула «черного рынка».
«Разрешение продавать валюту – мера, направленная на ликвидацию черного рынка, который активно начал набирать обороты. Это, фактически, обмен валюты между гражданами, но при участии банков, за что они будут получать соответствующую комиссию. Эта мера в большей степени направлена на демонстрацию уверенности Центробанка в том, что он контролирует ситуацию на валютном рынке», - считает экс-министр.
ПОДУШКА И «ХОЛОДНЫЙ КОШЕЛЕК»
Между тем, Вячеслав Зайченко объяснил россиянам, что доллары дома под подушкой – это тоже не самый лучший вариант.
«Россияне оставляют валюту у себя для обеспечения своего благосостояния на каком-то отрезке времени в будущем. Поэтому заинтересованность ( в покупке валюты – прим. НСН) будет расти в ближайшее время. Необходимо перестраиваться и рассматривать производственные вещи и бизнес циклы, потому что держать небольшие накопления в операционной оборотке гораздо выгоднее, нежели просто складировать под подушкой доллары. В такой кризисный момент у людей есть много идей, но мало информированности о том, что есть в России для того, чтобы развиваться», - сказал Зайченко.
При этом он предупредил, что отныне «спокойно жить в достатке на одной зарплате больше не получится».
Зайченко также сообщил, что крупные инвесткомпании на фоне возможной заморозки «счетов» задумываются о криптовалютах.
«Основная часть крупных инвестиционных организаций задаются вопросом, что хранение своих инвестиций на брокерских счетах в фиатной валюте – в долларах, фунтах, франках, не важно, – это большой риск. Потому что если кому-то не понравится, что фонд не так что-то делает или управляющий ошибся, эти деньги могут быть просто заморожены. А они все находятся на коррсчетах национальных банков, не на личных счетах, и это огромный риск. И сейчас впервые рассматривается, как уйти от подобных рисков. И все поэтому снова заговорили о криптовалютах, которые, если находятся в «холодных» кошельках, никак украсть или забрать невозможно. И это основной гарант для планирования инвестиционной деятельности», - заключил эксперт.
В середине марта о «холодных кошельках» говорил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Бушнов.
Он посоветовал россиянам, опасающимся блокировки аккаунтов и счетов на мировых криптобиржах, «срочно выводить криптовалюту в "холодный кошелек", тот который на флэшке».
Центральный Банк России установил на 20 апреля официальные курсы в 79,0287 рублей за доллар и 85,9674 рублей за евро. Неделю назад курсы американской и европейской валют были примерно такими же. При этом 1 апреля доллар стоил больше 83-х рублей, а евро – больше 92-х.
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