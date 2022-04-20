«Гении и подушки»: Россиянам объяснили, почему доллар не упадет ниже 70 рублей

Российский рубль еще может укрепиться, однако никакого «краха доллара» не будет, при этом в хранении валюты дома «под подушкой» тоже нет большого смысла.

Участники пресс-конференции в НСН, - экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев, а также экономисты Василий Колташов и Вячеслав Зайченко, - рассказали россиянам, стоит ли инвестировать в доллары, покупку которых вновь разрешили.