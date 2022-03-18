«Холодный кошелек!» Россиянам рассказали, как спасти криптовалюту от санкций

«Если они SWIFT отключают, то и это могут. Крипта не существует где-то в воздухе и космосе. Да, они (криптовалюты – прим. НСН) могут гулять между собой, но в конечном итоге биржа где-то на земле находится, у них есть юрлица, привязанные к конкретной стране, на которые США может надавить. Если захотят, они это все сделают», - предупредил Бушнов.

Он отметил, что аккаунты россиян легко вычислить и посоветовал выводить криптовалюту в так называемые «холодные кошельки».

«Вы фотографируете паспорт с датой, чтобы получить аккаунт, поэтому вычислить русских просто, они все знают, откуда мы, как бы мы не прятались. Надо срочно выводить криптовалюту в «холодный кошелек», тот который на флэшке. Если там большие суммы и идентификация по российскому паспорту, они могут спокойно надавить. Та же самая Binance, - это уже не криптобиржа, а финансовый ресурс, они существуют физически, всем понятно, кто это держит, ФБР и ЦРУ это знают», - предупредил эксперт.

Бушнов также посетовал, что в России пугали запретом криптовалюты вместо того, чтобы сделать свою криптобиржу.

«Еще как вариант, нужно найти биржи с русскими корнями. Мы же тут умудрились все позакрывать, начали пугать: «Закон! Запретить! Посадить!», и вот до чего доигрались. Сейчас и там заблокируют. Если бы мы сделали такую биржу у себя в России, то проблем бы не было. Наоборот, был бы запасной вариант, накидали бы биткоины со всего мира. Если бы все олигархи вышли к нам в крипту, у них бы ничего не забрали сейчас. Может они это и сделали, если не дураки. Наверное, часть активов они перевели в крипту, в "холодные кошельки"», - предположил вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна.

Он также подтвердил, что сообщения россиян о несанкционированных списаниях с их счетов, имеют под собой реальные основания.

«Легко (могут списать – прим. НСН)! Ты же ничего сделать не можешь, у нас же нет законов регламентирующих. Крипта – это "ничего", это просто набор цифр, код. Это не вещь, за нее даже судиться никто не будет. В мире мало стран, где это является деньгами или платежным средством, и они все подконтрольны американцам», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее сообщалось, что в четвертый пакет санкций Евросоюза против России, в частности, входят ограничения в сфере криптовалют.

В середине февраля, до начала спецоперации на Украине министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что в ведомстве рассчитывают на принятие законопроекта о легализации криптовалют до конца 2022 года.