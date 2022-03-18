«Холодный кошелек!» Россиянам рассказали, как спасти криптовалюту от санкций
В России надо было сделать свою криптобиржу, а не пугать запретами, но вместо этого умудрились все позакрывать, сказал НСН Денис Бушнов.
Аккаунты россиян и их счета на криптобиржах могут быть заблокированы, также оттуда могут безнаказанно украсть накопления, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Бушнов.
Ранее стало известно, что мировые криптобиржи одна за другой начали блокировать аккаунты и счета жителей России из-за западных санкций. Ограничения коснулись даже клиентов крупнейших площадок Binance и Coinbase.
«Если они SWIFT отключают, то и это могут. Крипта не существует где-то в воздухе и космосе. Да, они (криптовалюты – прим. НСН) могут гулять между собой, но в конечном итоге биржа где-то на земле находится, у них есть юрлица, привязанные к конкретной стране, на которые США может надавить. Если захотят, они это все сделают», - предупредил Бушнов.
Он отметил, что аккаунты россиян легко вычислить и посоветовал выводить криптовалюту в так называемые «холодные кошельки».
«Вы фотографируете паспорт с датой, чтобы получить аккаунт, поэтому вычислить русских просто, они все знают, откуда мы, как бы мы не прятались. Надо срочно выводить криптовалюту в «холодный кошелек», тот который на флэшке. Если там большие суммы и идентификация по российскому паспорту, они могут спокойно надавить. Та же самая Binance, - это уже не криптобиржа, а финансовый ресурс, они существуют физически, всем понятно, кто это держит, ФБР и ЦРУ это знают», - предупредил эксперт.
Бушнов также посетовал, что в России пугали запретом криптовалюты вместо того, чтобы сделать свою криптобиржу.
«Еще как вариант, нужно найти биржи с русскими корнями. Мы же тут умудрились все позакрывать, начали пугать: «Закон! Запретить! Посадить!», и вот до чего доигрались. Сейчас и там заблокируют. Если бы мы сделали такую биржу у себя в России, то проблем бы не было. Наоборот, был бы запасной вариант, накидали бы биткоины со всего мира. Если бы все олигархи вышли к нам в крипту, у них бы ничего не забрали сейчас. Может они это и сделали, если не дураки. Наверное, часть активов они перевели в крипту, в "холодные кошельки"», - предположил вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна.
Он также подтвердил, что сообщения россиян о несанкционированных списаниях с их счетов, имеют под собой реальные основания.
«Легко (могут списать – прим. НСН)! Ты же ничего сделать не можешь, у нас же нет законов регламентирующих. Крипта – это "ничего", это просто набор цифр, код. Это не вещь, за нее даже судиться никто не будет. В мире мало стран, где это является деньгами или платежным средством, и они все подконтрольны американцам», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее сообщалось, что в четвертый пакет санкций Евросоюза против России, в частности, входят ограничения в сфере криптовалют.
В середине февраля, до начала спецоперации на Украине министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что в ведомстве рассчитывают на принятие законопроекта о легализации криптовалют до конца 2022 года.
При этом экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко говорил «Радиоточке НСН», что предложения Минфина по регулированию криптовалют по сути являются их запретом, поскольку их главной «фишкой» является анонимность.
При создании крипто-кошелька создается приватный ключ, который доказывает, что именно вы владелец крипты. Он же предоставляет возможность потратить монеты. Хранилище приватных ключей, не подключенное к интернету, называют «холодным», а подключенное – «горячим». «Холодный кошелек» может быть компьютером, который никогда не подключается к сети. Это самый безопасный способ хранения криптовалюты, поскольку в этом случае хакеры не могут удаленно украсть приватные ключи.
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