Центробанк возобновил возможность продавать наличную валюту в банках

В марте Центробанк на фоне высокой волатильности рубля ввел временные ограничения на выдачу валюты, однако позже разрешил банкам продавать наличную валюту с 18 апреля, напоминает РЕН ТВ.

Так, с понедельника граждане смогут приобретать наличные доллары и евро, но лишь те, что поступали в кассы банков начиная с 9 апреля, пишет Газета.ру. Покупка валюты будет доступна до 9 сентября.

