Центробанк возобновил возможность продавать наличную валюту в банках

Банк России возобновляет возможность для кредитных организаций продавать наличную валюту гражданам. Об этом сообщает РИА Новости.

Аналитик рассказал, когда и как россияне смогут покупать валюту

В марте Центробанк на фоне высокой волатильности рубля ввел временные ограничения на выдачу валюты, однако позже разрешил банкам продавать наличную валюту с 18 апреля, напоминает РЕН ТВ.

Так, с понедельника граждане смогут приобретать наличные доллары и евро, но лишь те, что поступали в кассы банков начиная с 9 апреля, пишет Газета.ру. Покупка валюты будет доступна до 9 сентября.

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ФОТО: pixabay.com
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