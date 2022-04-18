Центробанк возобновил возможность продавать наличную валюту в банках
Банк России возобновляет возможность для кредитных организаций продавать наличную валюту гражданам. Об этом сообщает РИА Новости.
В марте Центробанк на фоне высокой волатильности рубля ввел временные ограничения на выдачу валюты, однако позже разрешил банкам продавать наличную валюту с 18 апреля, напоминает РЕН ТВ.
Так, с понедельника граждане смогут приобретать наличные доллары и евро, но лишь те, что поступали в кассы банков начиная с 9 апреля, пишет Газета.ру. Покупка валюты будет доступна до 9 сентября.
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