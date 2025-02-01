«Фейки о цифровом рубле»: В РФ доиндексировали пенсии

ДОИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

В феврале россияне получат доиндексированные страховые пенсии. Выплаты увеличатся до уровня фактической инфляции в 9,5%. Отмечается, что доиндексировнные пенсии будут начислены с доплатой за январь.

«Фонду пенсионного и социального страхования... осуществить индексацию (дополнительное увеличение) страховых пенсий... обеспечив выплату указанных пенсий в феврале 2025 года с доплатой за январь 2025 года», — говорится в соответствующем постановлении правительства.

К тому же, согласно документу, до 145,7 рублей будет увеличен пенсионный коэффициент для граждан, которые выйдут на пенсию в текущем году. При этом фиксированная выплата к пенсии по старости вырастет до 8 тысяч 907,7 рублей.