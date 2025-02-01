«Фейки о цифровом рубле»: В РФ доиндексировали пенсии
Доиндексированные пенсии россияне получат в феврале.
В России пройдет дополнительная индексация пенсий. В начале года эти выплаты уже были проиндексированы на 7,3%. Между тем, в последнее время мошенники стали распространять информацию о якобы обязательном переводе пенсии в цифровые рубли.
ДОИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
В феврале россияне получат доиндексированные страховые пенсии. Выплаты увеличатся до уровня фактической инфляции в 9,5%. Отмечается, что доиндексировнные пенсии будут начислены с доплатой за январь.
«Фонду пенсионного и социального страхования... осуществить индексацию (дополнительное увеличение) страховых пенсий... обеспечив выплату указанных пенсий в феврале 2025 года с доплатой за январь 2025 года», — говорится в соответствующем постановлении правительства.
К тому же, согласно документу, до 145,7 рублей будет увеличен пенсионный коэффициент для граждан, которые выйдут на пенсию в текущем году. При этом фиксированная выплата к пенсии по старости вырастет до 8 тысяч 907,7 рублей.
До этого в Госдуме заверили, что бюджет РФ готов к дополнительной индексации пенсий. Член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина в интервью «РИА Новости» сообщила, что индексация страховых пенсий затронет около 40 млн пенсионеров в России.
С 1 января 2025 года в РФ увеличили выплаты пенсионерам на прогнозный уровень инфляции в 7,3%. Однако позже президент Владимир Путин поручил дополнительно проиндексировать пенсии.
Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщал, что с февраля 2025 года средняя страховая пенсия по старости в России увеличится почти до 25 тысяч рублей. С января средняя страховая пенсия по старости выросла до 24 тысяч 59 рублей.
«После перерасчета эта сумма увеличится еще на 2,2%... выплата составит около 25 тысяч рублей», - объяснил Чаплин.
ФЕЙКИ О ПЕНСИЯХ В ЦИФРОВЫХ РУБЛЯХ
В России в социальных сетях все чаще стали появляться сообщения о якобы принудительном переводе пенсий в цифровые рубли. Однако председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов заверил, что такая информация является фейковой.
«Цифровой рубль не может быть единственной формой пенсионных выплат, и заявления о принудительном переводе пенсий в эту форму не имеют под собой оснований и являются ничем иным, как фейком и очередной уловкой», - приводит его слова ТАСС.
Политик напомнил, что в настоящее время проект цифрового рубля только тестируется и доступ к этой валюте ограничен. Гаврилов заметил, что в некоторых населенных пунктах России еще не значительно развита цифровая инфраструктура, а также наблюдается ограниченный доступ к банковским сервисам и интернету. Поэтому, по словам депутата, в подобных условиях пока невозможен обязательный переход на цифровые рубли.
До этого куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова в интервью «РИА Новости» рассказала, как мошенники обманывают пенсионеров, рассылая им сообщения с фишинговыми ссылками. Она добавила, что аферисты уже сообщали пенсионерам о якобы обязательном переводе пенсий в цифровые рубли, передает RT.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что с 1 октября 2025 года выплаты военным пенсионерам в России дополнительно проиндексируют на 4,5%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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