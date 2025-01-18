До 1 февраля: В России доиндексируют пенсии на 2,22%

«Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией», - заявила депутат в интервью «РИА Новости».

Согласно информации Росстата, в 2024 году инфляция в РФ составила 9,52%. Однако ранее сообщалось, что страховые пенсии и для неработающих, и для работающих пенсионеров с 2025 года были проиндексированы на 7,3%.

В связи с этим доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин объяснил, что в феврале 2025 года россияне получат страховую пенсию не только за февраль, но и доплату за январь. Он подчеркнул, что если пенсия гражданина в декабре 2024 года составляла 24 тысячи рублей, то с 1 января этого года она увеличится до 25 тысяч 752 рублей на 7,3%. По словам Балынина, также пенсионеру поступит разница за январь на сумму 533 рубля.