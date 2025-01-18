До 1 февраля: В России доиндексируют пенсии на 2,22%
По словам депутата Светланы Бессараб, процент допповышения составит разницу между годовой инфляцией и ранее совершенной индексацией.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНДЕКСАЦИЯ
Накануне член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в России до 1 февраля 2025 года могут доиндексировать страховые пенсии с учетом уровня инфляции за прошлый год. По ее словам показатель допповышения составит 2,22%.
«Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией», - заявила депутат в интервью «РИА Новости».
Согласно информации Росстата, в 2024 году инфляция в РФ составила 9,52%. Однако ранее сообщалось, что страховые пенсии и для неработающих, и для работающих пенсионеров с 2025 года были проиндексированы на 7,3%.
В связи с этим доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин объяснил, что в феврале 2025 года россияне получат страховую пенсию не только за февраль, но и доплату за январь. Он подчеркнул, что если пенсия гражданина в декабре 2024 года составляла 24 тысячи рублей, то с 1 января этого года она увеличится до 25 тысяч 752 рублей на 7,3%. По словам Балынина, также пенсионеру поступит разница за январь на сумму 533 рубля.
ДРУГИЕ ИНДЕКСАЦИИ
До этого депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что в 2025 году соцпенсии в России будут проиндексированы на 14,75%. По его словам, это будет сделано с апреля текущего года. Так, к концу 2025-го средний размер выплат достигнет 15 тысяч 456 рублей, передает «РИА Новости».
Чаплин также говорил, что в 2026 году в России дважды проведут индексацию пенсий.
«В 2026-м предвидятся две индексации: на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля», - приводит его слова издание.
При этом, по словам депутата, в 2027 году в России тоже дважды будет проведена индексация пенсий. Первый раз на 4% с 1 февраля, второй — на 4,1% с 1 апреля, передают «Известия».
Перед этим Никита Чаплин сообщил, что с 2025 года в РФ индексация пенсий работающих пенсионеров будет происходить автоматически, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью НСН рассказал, что в 2025 году в России будет обсуждаться закон о пересмотре методики увеличения пенсии работающих пенсионеров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Смена места инаугурации Трампа застала организаторов врасплох
- В Москве внедорожник упал в реку в районе Нагатинской набережной
- На Камчатке СК возбудил дело после заражения пациентов онкодиспансера гепатитом
- СМИ: Специалисты завершили судмедэкспертизу после смерти пресс-секретаря Шамана
- Блинкен назвал «несвободными» предстоящие президентские выборы в Белоруссии
- Хачанов проиграл Микельсену и покинул Australian Open
- В ЛНР шесть населенных пунктов остались без воды из-за аварии
- Семью Ходорковского захотели выписать из квартиры в Москве
- Госдолг США достиг $36,174 трлн
- СМИ: Миллионеры массово покидают Великобританию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru