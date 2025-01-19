Госдума: Бюджет готов к дополнительной индексации пенсий

Бюджет России готов к дополнительной индексации пенсий, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по соцполитике Екатерину Стенякину.

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По ее словам, индексация страховых пенсий затронет около 40 миллионов российских пенсионеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в России до 1 февраля 2025 года могут доиндексировать страховые пенсии с учетом уровня инфляции за прошлый год. По ее словам показатель допповышения составит 2,22%.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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