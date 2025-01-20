Депутат Госдумы предложил внепланово повысить пенсии на 2-3%

Россиянам необходимо внепланово повысить пенсии еще на 2-3%, заявил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин. Его слова приводит «Газета.Ru».

Он отметил, что внеочередная индексация пенсий в РФ волне возможна весной-летом. Тумин считает, что пенсионные выплаты надо увеличить на 2-3%. Однако, по его мнению, индексация, скорее всего, возможна только для неработающих пенсионеров, как для самой незащищенной категории населения.

До 1 февраля: В России доиндексируют пенсии на 2,22%

По мнению депутата, потребность во внеочередной индексации пенсий в России уже назрела из-за роста цен.

Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина сообщила, что бюджет России готов к дополнительной индексации пенсий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
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