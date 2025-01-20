Депутат Госдумы предложил внепланово повысить пенсии на 2-3%

Россиянам необходимо внепланово повысить пенсии еще на 2-3%, заявил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин. Его слова приводит «Газета.Ru».

Он отметил, что внеочередная индексация пенсий в РФ волне возможна весной-летом. Тумин считает, что пенсионные выплаты надо увеличить на 2-3%. Однако, по его мнению, индексация, скорее всего, возможна только для неработающих пенсионеров, как для самой незащищенной категории населения.