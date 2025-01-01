Пенсии, маткапитал, МРОТ и штрафы: Какие изменения ждут россиян в 2025 году

Использовать маткапитал можно на покупку и строительство жилья, на первоначальный взнос и погашение ипотеки.

Также в 2025 году будет увеличен максимальный размер пособия по беременности и родам – до 794 355 рублей за 140 дней. Наибольшая сумма пособия вырастет в 1,4 раза по сравнению с 2024 годом.

Предельное значение, ниже которого не могут быть декретные выплаты, зависит от минимального размера оплаты труда. Таким образом, минимальное пособие по беременности и родам составит при одноплодной беременности (140 дней отпуска) – 103 285 рублей, при осложненных родах (156 дней отпуска) – 115 089 рублей, при многоплодной беременности (194 дня отпуска) – 143 123 рубля.

Наибольший размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2025 году вырастет до 68 995 рублей, а его минимальное значение с 1 февраля составит 9 227 рублей в месяц.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ И МРОТ

В 2025 году также проиндексируют пенсии. Так, с 1 января пенсионерам повысят пенсию на 7,3% – в соответствии с уровнем инфляции. Одинаковое повышение выплаты коснется как неработающих пенсионеров (им пособие индексируют ежегодно), так и работающих – для них это будет первая индексация с 2015 года.

По данным Социального фонда России на 1 августа 2024 года, в РФ насчитывается 7,85 млн работающих пенсионеров. Средний размер их пенсии достигает 17,3 тысячи рублей, а неработающих (как анонсировал Минтруд после индексации 1 января 2024 года) – 23,4 тысячи рублей. Неработающих пенсионеров в стране 33,2 млн человек.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года вырастет почти на 17% и составит 22 440 рублей.

«Увеличение МРОТ коснется более 4 млн работающих граждан», — заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин.