Пенсии, маткапитал, МРОТ и штрафы: Какие изменения ждут россиян в 2025 году
МРОТ с 1 января вырастет почти на 17% и составит 22 440 рублей, а тарифы ЖКХ летом 2025 года будут проиндексированы в среднем на 11,9% по стране.
В наступившем году россиян ждут изменения в законах, индексации пенсий, пособий, МРОТ, ЖКУ и увеличение размера штрафов. В частности, страховые пенсии проиндексируют на 7,3%, маткапитал на первого ребенка увеличат до 676 398 рублей, а штраф за управление транспортным средством в состоянии опьянения вырастет с 30 до 45 тысяч рублей.
УВЕЛИЧЕНИЕ МАТКАПИТАЛА И ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ
С 1 февраля размер материнского капитала на первого ребенка увеличат до 676 398 рублей, а на второго и последующих – до 893 835 рублей. Индексация составит 7,3%. До февраля суммы выплат будут составлять 630 тысяч рублей при рождении первого ребенка и 833 тысячи рублей – при рождении второго. Индексируется и остаток маткапитала: если вы уже потратили часть, остаток также увеличится на 7,3%.
Использовать маткапитал можно на покупку и строительство жилья, на первоначальный взнос и погашение ипотеки.
Также в 2025 году будет увеличен максимальный размер пособия по беременности и родам – до 794 355 рублей за 140 дней. Наибольшая сумма пособия вырастет в 1,4 раза по сравнению с 2024 годом.
Предельное значение, ниже которого не могут быть декретные выплаты, зависит от минимального размера оплаты труда. Таким образом, минимальное пособие по беременности и родам составит при одноплодной беременности (140 дней отпуска) – 103 285 рублей, при осложненных родах (156 дней отпуска) – 115 089 рублей, при многоплодной беременности (194 дня отпуска) – 143 123 рубля.
Наибольший размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2025 году вырастет до 68 995 рублей, а его минимальное значение с 1 февраля составит 9 227 рублей в месяц.
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ И МРОТ
В 2025 году также проиндексируют пенсии. Так, с 1 января пенсионерам повысят пенсию на 7,3% – в соответствии с уровнем инфляции. Одинаковое повышение выплаты коснется как неработающих пенсионеров (им пособие индексируют ежегодно), так и работающих – для них это будет первая индексация с 2015 года.
По данным Социального фонда России на 1 августа 2024 года, в РФ насчитывается 7,85 млн работающих пенсионеров. Средний размер их пенсии достигает 17,3 тысячи рублей, а неработающих (как анонсировал Минтруд после индексации 1 января 2024 года) – 23,4 тысячи рублей. Неработающих пенсионеров в стране 33,2 млн человек.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года вырастет почти на 17% и составит 22 440 рублей.
«Увеличение МРОТ коснется более 4 млн работающих граждан», — заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Минимальную пенсию, как и минимальный размер оплаты труда, самостоятельно утверждает каждый регион, поэтому они могут существенно отличаться. Так, пенсионеры из Москвы получат 25 850 рублей с учетом городских доплат, а жители Чукотки – не менее 39 803 рублей (такой в регионе прожиточный минимум для пенсионеров).
Кроме того, пенсии военных пенсионеров с 1 октября 2025 года отдельно увеличат на 4,5%.
ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ ЖКУ
С 1 июля ожидается очередное повышение стоимости коммунальных услуг. Правительство утвердило индексы изменения платы. На них ориентируются регионы при повышении тарифов.
В среднем индексация составит 11,9%. Наиболее заметный рост тарифов ожидается в Кемеровской (19,8%) и Архангельской областях (20%) и в Пермском крае (21,1%).
В прошлом году министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, выступая в Совете Федерации, сказал, что износ сетей превышает в некоторых регионах 80%, в среднем по стране – 40%. Ремонт требует больших инвестиций, такие вложения покрываются в том числе и за счет тарифов.
САМОЗАПРЕТ НА ВЫДАЧУ КРЕДИТОВ
С 1 марта россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов через портал госуслуг. С 1 сентября услуга станет возможна и во всех отделениях МФЦ, она будет бесплатной. Оформить такой запрет или снять его можно при подаче соответствующего заявления. Затем данные автоматически передаются в квалифицированные бюро кредитных историй.
Банкам и микрофинансовым организациям придется искать информацию о наличии подобных запретов во всех квалифицированных бюро кредитных историй – делать это надо до подписания кредитного договора. Если самозапрет оформлен, заявителю откажут в кредите.
Нововведение не распространяется на ипотечные кредиты, однако потребительские кредиты используются и в сфере недвижимости: их берут для уплаты первоначального взноса или на ремонт.
ШТРАФЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
С 1 января произойдет увеличение целого ряда штрафов за нарушение правил дорожного движения. Так, штраф за непристегнутый ремень увеличится с 1 до 1,5 тысячи рублей. Такую же сумму придется заплатить за проезд на красный свет. Повторное игнорирование запрещающего сигнала светофора обойдется нарушителю в 7,5 тысячи рублей.
Кроме того, штрафы за управление транспортным средством в состоянии опьянения вырастут с 30 до 45 тысяч рублей.
Будут также увеличены штрафы за езду по встречной полосе, трамвайным путям и обочинам, игнорирование дорожных знаков и разметки, отказ от прохождения медосвидетельствования. За нарушение правил остановки или стоянки придется заплатить 2 250 рублей (вместо 1,5 тысячи).
За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней штраф также увеличивается с 1,5 тысячи до 2 250 руб.
Льгота по уплате штрафа будет действовать первые 30 дней со дня вынесения постановления (а не 20), но «скидка» составит уже не 50%, а 25%.
ПОДМОСКОВЬЕ БЕЗ «МИКРОКВАРТИР»
С 1 января вступил в силу запрет на строительство в Московской области новостроек с квартирами площадью менее 28 квадратных метров. В этой площади не учитываются балконы, лоджии и кладовки. Нововведение также касается студий и объектов со свободной планировкой.
Кроме того, площадь двухкомнатных квартир должна быть минимум 44 «квадрата». Если застройщик успеет оформить проектную декларацию до 1 января, он может строить по старым нормативам, однако вероятность одобрения близка к нулю – с лета такие декларации почти не одобряются.
В Москве нововведение уже действует.
ГОСПОШЛИНА ЗА РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВА ВЫРАСТЕТ ВДВОЕ
Размер госпошлины за регистрацию перехода прав собственности увеличится с 1 января. Теперь ее размер будет зависеть от кадастровой стоимости объекта, а не от указанной в договоре стоимости, как это было ранее.
Если кадастровая стоимость недвижимости не превышает 20 млн рублей или не установлена, то размер госпошлины составит 4 тысячи рублей. Если кадастровая стоимость выше 20 млн рублей, то размер госпошлины составит 0,02% кадастровой стоимости на дату обращения в Росреестр, но не менее 0,02% цены сделки и не более 500 тысяч рублей.
Также вырастет госпошлина при одновременной постановке на кадастровый учет и регистрацию права. Сейчас для физлиц она составляет 2 тысячи рублей, а вырастет до 6 тысяч рублей при кадастровой стоимости не более 20 млн рублей. Если недвижимость дороже, то госпошлина составит 2 тысячи рублей + 0,02% кадастровой стоимости, но не менее 0,02% цены сделки и не более 500 тысяч рублей.
В ИЖС СТАНУТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ЭСКРОУ-СЧЕТА
Если дома индивидуального жилищного строительства (ИЖС) строят подрядчики, для расчетов с ними эскроу-счета уже используются. Но с 1 марта эта норма станет обязательной. Счета будут застрахованы на сумму до 10 млн рублей.
Так, заказчик будет переводить деньги не напрямую строителям, а на специальный эскроу-счет. Доступ к этому счету откроется строителям только после сдачи дома. Предполагается, что закон защитит деньги заказчиков от рисков недобросовестных застройщиков, а также снизит риски недостроев.
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