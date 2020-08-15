Эксперты поспорили об эффективности российской вакцины от COVID-19
Журналист, писатель и микробиолог высказались в эфире НСН насчет эффективности российской вакцины от коронавирусной инфекции.
Минздрав РФ сообщает о начале производства вакцины от коронавирусной инфекции, которая разработана центром Гамалеи. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Журналист и публицист Николай Сванидзе в беседе с НСН поделился мнением, что вакцина была зарегистрирована только из-за желания российского правительства быть первыми.
«Дай бог, чтобы она действительно была удачной. Сейчас это очень похоже на авантюру и на пиар. Все одновременно разрабатывают вакцину от коронавируса, в том числе страны с большим опытом, с большим финансовым влиянием в фармакологии – Америка, Китай, Израиль, Германия, Япония. Но они продолжают исследование, а мы, не закончив все этапы, вбросили эту вакцину в страну и мир. Пусть это окажется правдой, но я очень боюсь, что это лишь желание быть первыми и не более того», – отметил он.
Намерение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверить соответствие испытаний российской вакцины от коронавируса установленным процедурам вполне естественна. Об этом сказал в эфире НСН главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов.
«Они высказывали сомнения по поводу того, что слишком быстро сделано, прошла ли она все этапы. Я думаю, это их право. Для этого и существует ВОЗ. Они хотят проверить все протоколы, это нормально. Обычно вакцины создаются и испытываются не меньше года, но ситуация такая, что это был социальный заказ человечества, препарат нужно было сделать очень срочно», - отметил Ершов.
Писатель Сергей Лукьяненко в эфире НСН предложил поставить памятник создателям российской вакцины от коронавируса.
«Если вакцина будет действенной, я думаю не просто наградить, а памятник надо поставить в центре Москвы», – сказал писатель.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина в эфире НСН объяснила, почему нет поводов не верить в качество российской вакцины от коронавируса.
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