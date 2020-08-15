«Авантюра и пиар». Журналист о зарегистрированной вакцине от COVID-19

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации российской вакцины от коронавируса.

Журналист и публицист Николай Сванидзе в беседе с НСН поделился мнением, что вакцина была зарегистрирована только из-за желания российского правительства быть первыми.

Эксперт не видит причин не доверять российской вакцине от коронавируса

«Дай бог, чтобы она действительно была удачной. Сейчас это очень похоже на авантюру и на пиар. Все одновременно разрабатывают вакцину от коронавируса, в том числе страны с большим опытом, с большим финансовым влиянием в фармакологии – Америка, Китай, Израиль, Германия, Япония. Но они продолжают исследование, а мы, не закончив все этапы, вбросили эту вакцину в страну и мир. Пусть это окажется правдой, но я очень боюсь, что это лишь желание быть первыми и не более того», – отметил он.

Кроме того, Николай Сванидзе в эксклюзивном интервью НСН назвал Александра Лукашенко политически бесперспективным.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПутинВакцинаНиколай Сванидзе
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