Писатель предложил поставить памятник создателям вакцины от коронавируса
Писатель Сергей Лукьяненко в эфире НСН предложил поставить памятник создателям российской вакцины от коронавируса.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал наградить всех ее создателей.
«Владимир Жириновский порой делает заявления, с которыми можно и не согласиться. Но в данном случае, если вакцина будет действенной, я думаю не просто наградить, а памятник надо поставить в центре Москвы», – сказал писатель.
Кроме того, Сергей Лукьяненко в эксклюзивном интервью НСН выразил надежду, что серьезный и спокойный менталитет белорусского народа, а также его мудрость не даст республике скатиться в хаос.
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