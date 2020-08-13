Писатель предложил поставить памятник создателям вакцины от коронавируса

Писатель Сергей Лукьяненко в эфире НСН предложил поставить памятник создателям российской вакцины от коронавируса.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал наградить всех ее создателей.

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«Владимир Жириновский порой делает заявления, с которыми можно и не согласиться. Но в данном случае, если вакцина будет действенной, я думаю не просто наградить, а памятник надо поставить в центре Москвы», – сказал писатель.

Кроме того, Сергей Лукьяненко в эксклюзивном интервью НСН выразил надежду, что серьезный и спокойный менталитет белорусского народа, а также его мудрость не даст республике скатиться в хаос.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаСергей Лукьяненко
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