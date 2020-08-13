Писатель предложил поставить памятник создателям вакцины от коронавируса

«Владимир Жириновский порой делает заявления, с которыми можно и не согласиться. Но в данном случае, если вакцина будет действенной, я думаю не просто наградить, а памятник надо поставить в центре Москвы», – сказал писатель.

Кроме того, Сергей Лукьяненко в эксклюзивном интервью НСН выразил надежду, что серьезный и спокойный менталитет белорусского народа, а также его мудрость не даст республике скатиться в хаос.

