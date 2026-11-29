Согласно результатам опроса, наиболее уверенно оценивают свои возможности молодые люди до 35 лет, которые в среднем рассчитывают накопить к пенсии 6,65 млн рублей. Уточняется, что только 18% из них не верят, что смогут сделать это.

При этом среди россиян в возрасте от 35 до 45 лет каждый третий считает, что не успеет собрать деньги к старости. Кроме того, скептически настроены граждане с невысокими доходами. По данным источника, среди тех, кто зарабатывает меньше 100 тысяч рублей в месяц, 37% не рассчитывают накопить деньги к пенсии. При этом 9% всех участников опроса считают реальным отложить более 10 млн рублей, а 7% — до 500 тысяч рублей.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар сообщила, что в России стоимость одного пенсионного коэффициента будет увеличена до 172,9 рубля, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».