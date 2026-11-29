В РФ оценили возможности накопить к пенсии 4,45 млн рублей
Россияне считают реальным накопить к выходу на пенсию в среднем 4,45 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования компании SuperJob.
Отмечается, что 27% респондентов считают, что не смогут создать финансовую подушку к старости, еще 30% затруднились ответить.
Согласно результатам опроса, наиболее уверенно оценивают свои возможности молодые люди до 35 лет, которые в среднем рассчитывают накопить к пенсии 6,65 млн рублей. Уточняется, что только 18% из них не верят, что смогут сделать это.
При этом среди россиян в возрасте от 35 до 45 лет каждый третий считает, что не успеет собрать деньги к старости. Кроме того, скептически настроены граждане с невысокими доходами. По данным источника, среди тех, кто зарабатывает меньше 100 тысяч рублей в месяц, 37% не рассчитывают накопить деньги к пенсии. При этом 9% всех участников опроса считают реальным отложить более 10 млн рублей, а 7% — до 500 тысяч рублей.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар сообщила, что в России стоимость одного пенсионного коэффициента будет увеличена до 172,9 рубля, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МО: Силы ПВО сбили более 1610 БПЛА ВСУ
- СМИ: Мелони заявила Зеленскому, что «сыта по горло»
- В РФ оценили возможности накопить к пенсии 4,45 млн рублей
- МО: ВС РФ освободили Коломийцы в Днепропетровской области
- СМИ: Польша введет войска в Прибалтику при конфликте с РФ
- Умер сооснователь The Beach Boys Майк Лав
- World Aquatics отменила 2 турнира в Канаде из-за невыдачи виз россиянам
- Актер Макконахи вошел в число независимых кандидатов в президенты США
- Владельцам смартфонов назвали угрожающую личным данным привычку
- МО: ВС РФ поразили логистический центр в Одессе и автожелезнодорожный мост в Запорожье