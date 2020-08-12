Микробиолог: ВОЗ начала возню из-за российской вакцины от коронавируса

Он объяснил, почему НИЦ имени Гамалеи удалось создать вакцину так быстро.

«В институте делалась вакцина против коронавируса MERS. Эта эпидемия была в Саудовской Аравии восемь-девять лет назад, там смертность достигала 40%. Нынешний коронавирус ни в какое сравнение не идет. Был опыт создания. А испытания вакцины проведены по всем правилам: безвредность, переносимость как полагается, это было сделано по всем международным требованиям. Испытывалась на двух базах, на добровольцах. Показывалось, что она безвредная и эффективная, и дает антитела», - сказал ученый.

По его словам, опасения ВОЗ объясняются тем, что «вокруг вакцин очень большая возня», потому что делалось более ста вакцин в разных странах.

«Наша вакцина первая, поэтому появились претензии, что слишком быстро сделано. Используются разные технологии. Я это расцениваю просто как рыночную конкурентную борьбу. ВОЗ прикрывает очень мощные фирмы фарминдустрии. За этим стоят большие деньги. Вакцину, которая будет объявлена лучшей, будут покупать страны, которые не могут создать свою», - подытожил Ершов.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России.

