Микробиолог: ВОЗ начала возню из-за российской вакцины от коронавируса
Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН объяснил, что такая реакция ВОЗ вполне естественна.
Намерение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверить соответствие испытаний российской вакцины от коронавируса установленным процедурам вполне естественна, сказал в эфире НСН главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов.
Ранее ВОЗ выступила с таким заявлением относительно разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцины. ВОЗ подчеркнула, что исследование вакцины должно быть проведено в соответствии с установленными процедурами на каждом этапе разработки, чтобы гарантировать ее безопасность и эффективность. В организации заявили, что поддерживают контакты с российскими учеными и собираются проанализировать данные о препарате.
«Они высказывали сомнения по поводу того, что слишком быстро сделано, прошла ли она все этапы. Я думаю, это их право. Для этого и существует ВОЗ. Они хотят проверить все протоколы, это нормально. Обычно вакцины создаются и испытываются не меньше года, но ситуация такая, что это был социальный заказ человечества, препарат нужно было сделать очень срочно», - отметил Ершов.
Он объяснил, почему НИЦ имени Гамалеи удалось создать вакцину так быстро.
«В институте делалась вакцина против коронавируса MERS. Эта эпидемия была в Саудовской Аравии восемь-девять лет назад, там смертность достигала 40%. Нынешний коронавирус ни в какое сравнение не идет. Был опыт создания. А испытания вакцины проведены по всем правилам: безвредность, переносимость как полагается, это было сделано по всем международным требованиям. Испытывалась на двух базах, на добровольцах. Показывалось, что она безвредная и эффективная, и дает антитела», - сказал ученый.
По его словам, опасения ВОЗ объясняются тем, что «вокруг вакцин очень большая возня», потому что делалось более ста вакцин в разных странах.
«Наша вакцина первая, поэтому появились претензии, что слишком быстро сделано. Используются разные технологии. Я это расцениваю просто как рыночную конкурентную борьбу. ВОЗ прикрывает очень мощные фирмы фарминдустрии. За этим стоят большие деньги. Вакцину, которая будет объявлена лучшей, будут покупать страны, которые не могут создать свою», - подытожил Ершов.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России.
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