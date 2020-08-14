Эксперт не видит причин не доверять российской вакцине от коронавируса
Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина объяснила, как работает вакцина и поддержала ее разработчиков.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о высоком спросе из-за рубежа на новую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает RT. В то же время в США российскую вакцину считают настолько недоработанной, что она «даже не вызвала серьезного интереса».
Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина в эфире НСН заявила, что нет поводов не верить в качество российской вакцины от коронавируса.
«Не доверять качеству вакцины нет оснований», - заявила Драпкина.
Она пояснила, что российская вакцина получена биотехнологическим путем, в ней не используется патогенный для человека вирус. Вакцина включает в себя белок, который активирует иммунитет.
Ранее писатель Сергей Лукьяненко в эфире НСН предложил поставить памятник создателям российской вакцины от коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru