Эксперт не видит причин не доверять российской вакцине от коронавируса

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина объяснила, как работает вакцина и поддержала ее разработчиков.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о высоком спросе из-за рубежа на новую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает RT. В то же время в США российскую вакцину считают настолько недоработанной, что она «даже не вызвала серьезного интереса».

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Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина в эфире НСН заявила, что нет поводов не верить в качество российской вакцины от коронавируса.

«Не доверять качеству вакцины нет оснований», - заявила Драпкина.

Она пояснила, что российская вакцина получена биотехнологическим путем, в ней не используется патогенный для человека вирус. Вакцина включает в себя белок, который активирует иммунитет.

Ранее писатель Сергей Лукьяненко в эфире НСН предложил поставить памятник создателям российской вакцины от коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
ТЕГИ:Россия
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