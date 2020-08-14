Эксперт не видит причин не доверять российской вакцине от коронавируса

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина в эфире НСН заявила, что нет поводов не верить в качество российской вакцины от коронавируса.

«Не доверять качеству вакцины нет оснований», - заявила Драпкина.

Она пояснила, что российская вакцина получена биотехнологическим путем, в ней не используется патогенный для человека вирус. Вакцина включает в себя белок, который активирует иммунитет.

Ранее писатель Сергей Лукьяненко в эфире НСН предложил поставить памятник создателям российской вакцины от коронавируса.

