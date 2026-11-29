СМИ: Мелони заявила Зеленскому, что «сыта по горло»
Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что устала от сложившейся ситуации и «сыта по горло». Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Речь идет о напряженности между Киевом и Римом, возникшей после украинской атаки в ливийском порту Бенгази.
До этого Мелони уже предупредила Зеленского, что после атак в Средиземном море продолжать поддержку Украины становится сложнее. В телефонном разговоре с главой киевского режима европейский политик подчеркнула, что это усложняет ситуацию для итальянского правительства, так как в парламенте нарастают разногласия по вопросу военной помощи Киеву.
Ранее Джорджа Мелони заявила, что национальные интересы Италии всегда будут стоять выше помощи Украине, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
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