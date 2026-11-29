Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что устала от сложившейся ситуации и «сыта по горло». Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Речь идет о напряженности между Киевом и Римом, возникшей после украинской атаки в ливийском порту Бенгази.