В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ ликвидировали три пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» и поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Кроме того, удары пришлись по цехам сборки, местам хранения и запуска дронов, военным аэродромам и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 146 районах.

Ранее в МО объявили об установлении контроля над населенным пунктом Коломийцы в Днепропетровской области, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».