МО: Силы ПВО сбили более 1610 БПЛА ВСУ
Российские силы ПВО уничтожили 1 тысячу 612 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ ликвидировали три пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» и поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.
Кроме того, удары пришлись по цехам сборки, местам хранения и запуска дронов, военным аэродромам и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 146 районах.
Ранее в МО объявили об установлении контроля над населенным пунктом Коломийцы в Днепропетровской области, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
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