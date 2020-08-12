Сто сорок четыре побочных эффекта первой в мире вакцины

Первая партия российской вакцины от коронавируса будет выпущена в течение двух недель, - сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, сейчас идет контроль качества, а через две недели будут выпущены первые упаковки лекарственного препарата. В первую очередь вакциной обеспечат медиков из групп риска, - сказал министр. Он вновь счел нужным отвергнуть все сомнения в безопасности российской вакцины: мнения на этот счет, в особенности, поступающие из-за рубежа, Мурашко назвал «абсолютно безосновательными». По его словам, платформа, на которой базировалась разработка вакцины, состоит из препаратов, часть которых находится на клинических исследованиях, а часть уже их прошла и получила регистрацию. Эта платформа «достаточно хорошо известна и изучена, это фактически наиболее безопасный путь», - заявил Мурашко. Днем ранее президент Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. «Она работает достаточно эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки», - заявил глава государства, добавив, что одна из его дочерей уже благополучно прошла вакцинацию.

Есть, между тем, один документ, ознакомление с которым делает впечатление о новой российской вакцине не столь благостным. Во время исследования вакцины были зафиксированы 144 побочных эффекта, - следует из отчета Центра Гамалеи о препарате против коронавирусной инфекции, выдержки из которого приводит издание «Фонтанка». Его авторы указывают, в частности, на недостаточно широкий характер проведенных исследований: иммунологические свойства и безопасность вакцины изучали только на взрослых здоровых добровольцах в количестве 38 человек. Все исследования уложились в 42 дня. Как результат, «продолжительность защиты неизвестна, клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились», - говорится в отчете. Более того, так называемые «нежелательные явления» при применении препарата «могут быть расценены как встречающиеся часто и очень часто». Исход 27 из 144 нежелательных явлений разработчику до сих пор неизвестен, - следует из документа. У добровольцев после вакцинации были зафиксированы отечность, боль, гипертермия и зуд в месте введения препарата. А также недомогание, повышение температуры, снижение аппетита, головная боль, диарея, боль в ротоглотке, заложенность носа, першение в горле, - перечисляет издание.

Разработкой вакцины против коронавируса в России занимаются сразу несколько медицинских организаций. В их числе - Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, который накануне приступил к проведению клинических испытаний своего препарата. Он введен первым добровольцам в рамках первой фазы клинических исследований. Шансов на то, чтобы стать первой, у вакцины «Вектора» уже нет, а вот стать лучше – вполне.

