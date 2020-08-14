Врачи-вакцинодиссиденты

Большинство медицинских работников не готовы сделать прививку от коронавируса при помощи вакцины, зарегистрированной недавно в России. Таковых оказалось 52% из числа участников опроса, проведенного сервисом «Справочник врача». Сделать себе прививку согласилось 24,5% респондентов. В опросе приняли участие 3040 врачей-специалистов, он проводился 12–13 августа.

Свое недоверие к вакцине врачи объяснили отсутствием достаточных данных о ее эффективности и выразили настороженность скоростью ее создания. При этом рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым будет 20% участников опроса. Речь идет о вакцине «Спутник V», о регистрации которой в начале недели объявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что Россия сделала это первой в мире. Вакцина должна поступить в оборот 1 января 2021 года.

Недоверие коллег к вакцине решил развеять глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, где она и была разработана. По его словам, вакцина прошла все необходимые процедуры для подтверждения ее безопасности, именно врачи должны в первую очередь понимать последствия отказа от вакцинации, заявил он.

Он отметил, что есть две возможности избежать заболевания коронавирусом: «или переболеть в тяжелой форме, потому что легкая форма не дает продолжительной защиты, или провакцинироваться. Тяжелая форма с большой вероятностью даст последствия на всю оставшуюся жизнь, а в определенном числе случаев, врачи лучше знают, - смертельный исход», - предупредил Гинцбург.

Он вновь заверил, что вакцина перед регистрацией прошла все необходимые процедуры, которые доказали ее эффективность и безопасность. «Все остальное уже выходит за рамки законодательства и превращается в некий пиар и конкуренцию за рынок», - заключил г-н Гинцбург.

Тем не менее, сомнения, которые высказали врачи-участники опроса, небезосновательны, если вспомнить выдержки из отчета того же Центра Гамалеи, где сказано, что во время исследования вакцины были зафиксированы 144 побочных эффекта. Иммунологические свойства и безопасность вакцины изучали только на взрослых здоровых добровольцах в количестве 38 человек. Все исследования уложились в 42 дня. Как результат, «продолжительность защиты неизвестна, клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились», - говорится в отчете, на который ссылалось издание «Фонтанка». Более того, так называемые «нежелательные явления» при применении препарата «могут быть расценены как встречающиеся часто и очень часто».

Все-таки хорошо, что вакцинация, как велел Путин, будет сугубо добровольной.

