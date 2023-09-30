Экспериментальные методики и исследования. В России успешно лечат рак
Благодаря новым методам лечения у россиян выросли шансы вылечиться от рака. Хотя единой таблетки против заболевания не существует, утверждают отечественные ученые.
В России создан препарат для лечения онкологических заболеваний с эффективностью в 90-100%, рассказал РИА Новости врач ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава РФ Игорь Погребняков.
По его словам, препарат можно применять при лечении пациентов с различными видами опухолей желудочно-кишечного тракта, кожи, верхних дыхательных путей, мочеполовой системы. На определенных стадиях заболевания эффективность разработки составит 90-100%, уточнил эксперт.
О том, что в России успешно лечат рак кожи лазером, рассказал в пресс-центре НСН руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы, профессор Евгений Странадко.
«У нас есть такой метод для лечения рака кожи, который называется фотодинамическая терапия. Сначала мы вводим человеку уникальное соединение, которое накапливается в раковых клетках. Потом мы его активируем лазерным светом, образуется уникальный токсин, яд. Мы его превращаем в окислитель, который убивает все живое. Но время жизни токсина для раковых клеток 40 секунд. То есть, он действует внутри клетки, а окружающие ткани не повреждаются. Это помогает при обнаружении даже опухолей на лице, пролечены тысячи пациентов», - рассказал он.
Москва стала первым регионом в России, который досрочно - на три года раньше установленного срока - перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению наиболее распространенных видов рака.Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о продлении до конца 2023 года программы исследования эффективности препаратов для лечения онкологических заболеваний.
«В настоящее время проводятся исследования 10 онкологических препаратов по четырем нозологиям: рак легкого, почки, молочной железы и предстательной железы. С начала 2022 года в них приняли участие более 600 человек, которые получили компенсационные выплаты на сумму свыше 650 млн рублей», - говорится в сообщении.
По результатам исследований наиболее эффективные и безопасные препараты могут быть рекомендованы к внедрению в клиническую практику московского здравоохранения.
«Сегодня современные таргетные и иммунные препараты получают москвичи, страдающие 10 наиболее распространенными видами онкологических заболеваний: раком молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки, легкого, мочевого пузыря, яичника, желудка, головы и шеи, а также меланомой», - подчеркивается в сообщении.
Врач онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники «Мамма» Антон Иванов добавил, что единой таблетки пока нет и ее сложно представить.
«Рак – это не единое заболевание, это целый спектр, единой таблетки от всех видов рака придумать нельзя. Надо понимать, что у каждого из раков есть определенный механизм, он отличается», - добавил он.
Для выявления рака россияне в прошлом году стали в три раза чаще пользоваться онлайн-консультаций с онкологами. Такой возможностью пользуются пациенты, которые уже стоят на учете в клиниках или живут в регионах с низкой доступностью врачей узких специальностей, приводят «Известия» данные сервиса «СберЗдоровье».
При этом многие пациенты для правильной постановки диагноза и корректности лечения обращаются к нескольким онкологам — и онлайн, и офлайн.
«Наиболее востребованы онкологи у людей в возрасте 45–60 лет — 34% от общего числа записей, а также пациентов старше 60 лет (32%). Реже всего к таким врачам обращаются подростки до 18 лет (2%), молодые люди 18–24 лет (7%), 25–34 (13%) и 35–44 лет (12%)», - говорится в публикации.
Кроме того, заместитель директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина по реализации федеральных проектов Тигран Геворкян обратил внимание на необходимость воспитания «онкологической настороженности» у врачей, когда медиков обучают исключать рак в зависимости от профиля деятельности. По словам специалиста, также увеличилось число обращений по поводу онкологических заболеваний благодаря тому, что распространена диспансеризация населения.
Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова в эфире НСН назвала основные причины возникновения рака.
«Причины разные. Онкологи на первое место ставят курение, оно имеет колоссальное воздействие на организм, причем сейчас в мире проведены работы, доказывающие, что все эти парящие и прочие курительные смеси воздействуют на организм не менее сильно в плане вреда, чем табакокурение. Следующая причина – нездоровый образ жизни: лишний вес, сидячий образ жизни, принятие некоторых лекарственных препаратов, приводящих к нарушениям в организме. Это инфекционные заболевания. Экологический фактор, кстати, онкологи ставят только на восьмое место. Сейчас еще одну причину называют –[генетическая] поломка», - перечислила главные причина Боровова.
Ранее руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы, профессор Евгений Странадко в пресс-центре НСН обозначил признаки, которые могут указывать на рак кожи.
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