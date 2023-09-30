Экспериментальные методики и исследования. В России успешно лечат рак

По его словам, препарат можно применять при лечении пациентов с различными видами опухолей желудочно-кишечного тракта, кожи, верхних дыхательных путей, мочеполовой системы. На определенных стадиях заболевания эффективность разработки составит 90-100%, уточнил эксперт.

О том, что в России успешно лечат рак кожи лазером, рассказал в пресс-центре НСН руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы, профессор Евгений Странадко.



«У нас есть такой метод для лечения рака кожи, который называется фотодинамическая терапия. Сначала мы вводим человеку уникальное соединение, которое накапливается в раковых клетках. Потом мы его активируем лазерным светом, образуется уникальный токсин, яд. Мы его превращаем в окислитель, который убивает все живое. Но время жизни токсина для раковых клеток 40 секунд. То есть, он действует внутри клетки, а окружающие ткани не повреждаются. Это помогает при обнаружении даже опухолей на лице, пролечены тысячи пациентов», - рассказал он.