Изжога может свидетельствовать о раке пищевода

Изжога, отрыжка, боль в горле и кашель, пневмония, боли за грудиной симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), которые люди часто путают с признаками других заболеваний. При этом практически каждый четвертый взрослый в России страдает от ГЭРБ, такую статистику озвучили участники научно-образовательно конференции, посвященной заболеванию.

Опасно для здоровья: Врачи назвали продукты, которые нельзя разогревать повторно

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь является хроническим заболеванием. У больного ГЭРБ кислота, вырабатывающаяся в желудке, попадает в пищевод, что вызывает его раздражение и может вызвать рак.

Всему виной – изменение образа жизни. Поэтому гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь стала одним из самых распространенных заболеваний пищеварительного тракта. При этом ГЭРБ из-за сложных симптомов маскируется под другие заболевания. Участники конференции отметили, что не только гастроэнтерологи, но и пульмонологи, оториноларингологи, кардиологи, терапевты, хирурги и врачи других специальностей должны знать признаки ГЭРБ, чтобы успешно выявлять болезнь у пациентов, пишут «Известия».

Ранее врач гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марина Щекина рассказала о новых методах диагностики и лечения заболеваний пищеварительной системы.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВрачиРак
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры