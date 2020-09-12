Изжога может свидетельствовать о раке пищевода

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь является хроническим заболеванием. У больного ГЭРБ кислота, вырабатывающаяся в желудке, попадает в пищевод, что вызывает его раздражение и может вызвать рак.

Всему виной – изменение образа жизни. Поэтому гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь стала одним из самых распространенных заболеваний пищеварительного тракта. При этом ГЭРБ из-за сложных симптомов маскируется под другие заболевания. Участники конференции отметили, что не только гастроэнтерологи, но и пульмонологи, оториноларингологи, кардиологи, терапевты, хирурги и врачи других специальностей должны знать признаки ГЭРБ, чтобы успешно выявлять болезнь у пациентов, пишут «Известия».

Ранее врач гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марина Щекина рассказала о новых методах диагностики и лечения заболеваний пищеварительной системы.



