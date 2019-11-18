В Москве провели уникальную операцию по лечению рака ультразвуком
Московские хирурги провели первую в России операцию по лечению рака простаты сфокусированным ультразвуком без разрезов и проколов. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Омечается, что она прошла в урологический клинике городской клинической больницы (ГКБ) им. С.Спасокукоцкого.
По словам главного внештатного специалиста-уролога столичного Депздрава Дмитрия Пушкаря, ультразвуковая аблация тканей представляет собой высокотехнологичный метод локального лечения опухолей человека, который основывается на воздействии высокоинтенсивных cфокусированных ультразвуковых волн без повреждения кожных покровов, окружающих тканей и органов.
Специалист отметил, что эта технология может применяться при локализованном раке предстательной железы. При её применении отсутствуют какие-либо разрезы и проколы, которые, например, неизбежны при малоинвазивных или открытых операциях. Эта методика позволяет свести к минимуму осложнения как во время, так и после хирургического вмешательства.
Ранее НСН писала, что единственный в России врач-трансплонтолог, который более десяти лет успешно пересаживает почки детям весом от шести килограммов, уволен. Как отмечает «Коммерсантъ», до недавнего времени Михаил Каабак он и его коллега Надежда Бабенко работали в Российском научном центре хирургии (РНЦХ) имени академика Петровского для взрослых. И на четверть ставки в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НЦЗД). Этой осенью специалисты должны были прийти в НЦЗД на полную ставку и начали обучать своей методике персонал медицинского учреждения.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Экс-депутат Рады: Для встречи в «нормандском формате» преград больше нет
- Сенатор: Путину и Зеленскому нет причин встречаться тет-а-тет
- В России задумались над созданием единого счетчика интернет-аудитории
- В Минздраве поддержали сокращение времени продажи алкоголя в России
- Кадыров объяснил свои слова об убийствах за оскорбления