В Москве провели уникальную операцию по лечению рака ультразвуком

Московские хирурги провели первую в России операцию по лечению рака простаты сфокусированным ультразвуком без разрезов и проколов. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Омечается, что она прошла в урологический клинике городской клинической больницы (ГКБ) им. С.Спасокукоцкого.

По словам главного внештатного специалиста-уролога столичного Депздрава Дмитрия Пушкаря, ультразвуковая аблация тканей представляет собой высокотехнологичный метод локального лечения опухолей человека, который основывается на воздействии высокоинтенсивных cфокусированных ультразвуковых волн без повреждения кожных покровов, окружающих тканей и органов.

Специалист отметил, что эта технология может применяться при локализованном раке предстательной железы. При её применении отсутствуют какие-либо разрезы и проколы, которые, например, неизбежны при малоинвазивных или открытых операциях. Эта методика позволяет свести к минимуму осложнения как во время, так и после хирургического вмешательства.