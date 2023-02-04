Россияне стали чаще обращаться в онкоцентры
Россияне в прошлом году стали в три раза чаще пользоваться онлайн-консультаций с онкологами. Такой возможностью пользуются пациенты, которые уже стоят на учете в клиниках или живут в регионах с низкой доступностью врачей узких специальностей, приводят «Известия» данные сервиса «СберЗдоровье».
При этом многие пациенты для правильной постановки диагноза и корректности лечения обращаются к нескольким онкологам — и онлайн, и офлайн.
«Наиболее востребованы онкологи у людей в возрасте 45–60 лет — 34% от общего числа записей, а также пациентов старше 60 лет (32%). Реже всего к таким врачам обращаются подростки до 18 лет (2%), молодые люди 18–24 лет (7%), 25–34 (13%) и 35–44 лет (12%)», - говорится в публикации.
У троих из пяти пациентов выявляют рак на ранней стадии благодаря качеству диагностики, рассказал изданию заместитель директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина по реализации федеральных проектов Тигран Геворкян.
«Это стало возможным в первую очередь благодаря диспансеризации определенных групп населения и профилактическим медосмотрам. Они направлены на выявление рака молочной железы, рака шейки матки и опухоли толстой кишки — самых распространенных видов рака», — отметил Геворкян.
Он также обратил внимание на необходимость воспитания «онкологической настороженности» у врачей, когда медиков обучают исключать рак в зависимости от профиля деятельности. По словам специалиста, также увеличилось число обращений по поводу онкологических заболеваний благодаря тому, что распространена диспансеризация населения.
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