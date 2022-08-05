В Казани с помощью нейросети выявляют рак груди на ранних стадиях
Алгоритм для обработки и анализа медицинских изображений, позволяющий восстанавливать потерянные на снимке участки, разработали в Казанском федеральном университете, сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.
Нейросеть помогает обнаружить плохо видимые изменения. При исследовании более 600 случаев было показано, что данная система обеспечивает выявление 90% случаев рака молочной железы, в том числе 48% невидимых и 87% плохо видимых случаев, в среднем за два года до фактической постановки диагноза.
Диагностика представляет собой синтез работы нейронной сети и математических подходов, в том числе преобразования Фурье.
«Нейросеть проводит анализ маммограммы, находит изъяны. Таким образом, медику «подсказывают» о возможности онкологического заболевания, опухолях. Так мы делаем проверку, не потеряли ли мы что-то значимое, улучшив качество снимков при помощи разработанного алгоритма. Нам удалось сохранить текстуры изображений, что важно для медиков», - пояснил руководитель научно-исследовательской лаборатории «Высокопроизводительные вычисления, медицинская кибернетика и машинное зрение» Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Дмитрий Тумаков.
Из исходного и полученного изображений извлекается 98 радиомических признаков, и делаются выводы о минимальных различиях признаков между исходным изображением и изображением, полученным по предложенному алгоритму.
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