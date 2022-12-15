Собянин: Москва продолжит исследования эффективности онкопрепаратов
Постановление о продлении до конца 2023 года программы исследования эффективности препаратов для лечения онкологических заболеваний подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщила его пресс-служба.
Как отмечается, наблюдательные исследования, начатые в 2022 году по инициативе Московского онкологического общества, направлены на формирование клинической базы применения новейших онкологических препаратов. Пациенты, участвующие в исследованиях, получают от города компенсационные выплаты на приобретение новейших лекарственных препаратов.
«В настоящее время проводятся исследования 10 онкологических препаратов по четырем нозологиям: рак легкого, почки, молочной железы и предстательной железы. С начала 2022 года в них приняли участие более 600 человек, которые получили компенсационные выплаты на сумму свыше 650 млн рублей», - говорится в сообщении.
По результатам исследований наиболее эффективные и безопасные препараты могут быть рекомендованы к внедрению в клиническую практику московского здравоохранения.
«Сегодня современные таргетные и иммунные препараты получают москвичи, страдающие 10 наиболее распространенными видами онкологических заболеваний: раком молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки, легкого, мочевого пузыря, яичника, желудка, головы и шеи, а также меланомой», - подчеркивается в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что Москва стала первым регионом в России, который досрочно - на три года раньше установленного срока - перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению наиболее распространенных видов рака.
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