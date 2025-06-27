«Лучше картошка фри!»: Россиянам назвали самый опасный фастфуд
Самый опасный фастфуд с точки зрения инфекции - это шаурма, даже прожаренные в масле кусочки картошки будут менее вредны, заявила НСН Марият Мухина.
Сегодня рестораны быстрого питания в России движутся в сторону здоровых блюд, используют качественные продукты, предлагают салаты и разные виды белка, но лучше ограничиться обедом в них один раз в неделю, а вот шаурму лучше не пробовать совсем. Об этом в беседе с НСН рассказала диетолог Марият Мухина.
Только 16% россиян не едят фастфуд — остальные 84% регулярно посещают рестораны быстрого питания, свидетельствуют данные исследования МТС Банка. При этом большинство россиян не считает фастфуд вредным для здоровья: 22% уверены, что это «возможность вкусно перекусить без вреда», а еще 45% воспринимают его как быстрый и бюджетный перекус. Мухина связала это с тем, что сегодня фастфуд меняется в лучшую сторону.
«Сейчас у нас фастфуд перестраивается и уже включает достаточно полезные блюда. Даже когда человек снижает вес, он может в ресторанах быстрого питания найти приемлемые варианты. Например, берут цельные куски мяса, так называемые стрипсы, снимают панировку, и все это сочетают со взятыми с собой овощами. Там также имеются всякие овощные салаты, морковные, яблочные дольки. Также можно найти блюда с суточной нормой белка: креветки, рыба, курица. Опять же, есть напитки без сахара. Плюс наша «Вкусно - и точка» стала гораздо лучше по качеству, чем Макдональдс, без химии в мясе, глютенов. Наши люди действительно намного лучше справились с этой задачей», - рассказала она.
При этом Мухина назвала одним из самых вредных видов фастфуда шаурму из-за опасности в мясе, которое прожаривается на вертеле. В связи с этим она заметила, что лучше уж тогда поесть картошку фри.
«Я считаю, что фастфуды должны уходить больше в сторону здоровых блюд: брать картофель фри, делать варианты наших первых блюд и даже цельнозерновых каш, менять булки на ржаные и отказываться от большого слоя панировки. Однако, что касается картошки фри, то прожаренные в масле куски картошки намного более безвредны, чем шаурма. Было много дискуссий на счет обжарки мяса на вертеле, что там ничего не прожаривается и образуются инфекции», - заявила диетолог.
По словам диетолога, здоровым людям можно позволить себе поесть в ресторане быстрого питания без вреда для здоровья раз в неделю, а вот людям с заболеваниями желудка лучше никогда там не перекусывать.
«Если у человека есть какие-то хронические заболевания, например, мочекаменная болезнь, подагра, холециститы, то ему ни разу в неделю нельзя есть фастфуд. А здоровым людям с нормальным весом вполне можно себе позволить поесть там раз в неделю, но не полный ассортимент, а выборочно - 150 грамм мяса и 200 грамм тех же самых углеводов в виде картофеля фри или салата. Это будет лучше, чем весь день не есть и заработать язву желудка, когда желудочный сок начнет разъедать слизистую», - подытожила она.
Ранее врач-психиатр, детский врач-психотерапевт Лев Пережогин заявил НСН, что в России действительно увеличилось число людей с ожирением, которое ведет к большому количеству прочих заболеваний, а между тем, нарушение пищевых привычек относится к психическим расстройствам.
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