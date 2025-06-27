«Я считаю, что фастфуды должны уходить больше в сторону здоровых блюд: брать картофель фри, делать варианты наших первых блюд и даже цельнозерновых каш, менять булки на ржаные и отказываться от большого слоя панировки. Однако, что касается картошки фри, то прожаренные в масле куски картошки намного более безвредны, чем шаурма. Было много дискуссий на счет обжарки мяса на вертеле, что там ничего не прожаривается и образуются инфекции», - заявила диетолог.

По словам диетолога, здоровым людям можно позволить себе поесть в ресторане быстрого питания без вреда для здоровья раз в неделю, а вот людям с заболеваниями желудка лучше никогда там не перекусывать.

«Если у человека есть какие-то хронические заболевания, например, мочекаменная болезнь, подагра, холециститы, то ему ни разу в неделю нельзя есть фастфуд. А здоровым людям с нормальным весом вполне можно себе позволить поесть там раз в неделю, но не полный ассортимент, а выборочно - 150 грамм мяса и 200 грамм тех же самых углеводов в виде картофеля фри или салата. Это будет лучше, чем весь день не есть и заработать язву желудка, когда желудочный сок начнет разъедать слизистую», - подытожила она.

Ранее врач-психиатр, детский врач-психотерапевт Лев Пережогин заявил НСН, что в России действительно увеличилось число людей с ожирением, которое ведет к большому количеству прочих заболеваний, а между тем, нарушение пищевых привычек относится к психическим расстройствам.

