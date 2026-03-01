Минтранс: 109 рейсов отменено между Россией и ближневосточными странами

По данным Минтранса, российские авиакомпании вернули средства за почти 8 тысяч билетов и примерно 2 тысячи пассажиров перебронировали билеты на более поздние даты. В Минтрансе также добавили, что рекомендации авиакомпаниям по ограничениям полётов в страны Ближнего Востока будут действовать до 03:00 11 марта.

Утром Минтранс сообщал о 62 отменённых рейсах.

Ранее в АТОР заявили, что около 20 тысяч россиян застряли в ОАЭ из-за массовых отмен рейсов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».