Минтранс: 109 рейсов отменено между Россией и ближневосточными странами
К вечеру 1 марта 2026 года между Россией и странами Ближнего Востока отменено уже 109 рейсов. Об этом заявили в Минтрансе РФ.
По данным Минтранса, российские авиакомпании вернули средства за почти 8 тысяч билетов и примерно 2 тысячи пассажиров перебронировали билеты на более поздние даты. В Минтрансе также добавили, что рекомендации авиакомпаниям по ограничениям полётов в страны Ближнего Востока будут действовать до 03:00 11 марта.
Утром Минтранс сообщал о 62 отменённых рейсах.
Ранее в АТОР заявили, что около 20 тысяч россиян застряли в ОАЭ из-за массовых отмен рейсов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
