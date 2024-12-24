«Главное, чтобы не мяукала!»: Как введение ГОСТ повлияет на шаурму

Введение ГОСТ на шаурму и строгое регламентирование рецептур может негативно отразиться на работе шаурмичных, введение правил может стирать идентичность брендов, заявила PR-директор Shaurmeals Ксения Никитеева в разговоре с НСН.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов сообщил, что в 2025 году планируется окончательно утвердить ГОСТ на шаурму, тогда же он вступит в силу. Роскачество снова проведет проверку мест продажи шаурмы, пообещал глава организации и добавил: «Эту категорию в любом случае нужно держать на контроле». В ведомстве объяснили, что таким образом хотят предотвратить риски массовых отравлений потребителей. Никитеева отметила, что сеть против введения ГОСТ.