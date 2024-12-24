«Главное, чтобы не мяукала!»: Как введение ГОСТ повлияет на шаурму
Если в ГОСТе будут определенные требования к составу шаурмы, то это будет сильно влиять на ее вкусовые качества, а не на безопасность, отметила эфире НСН Ксения Никитеева.
Введение ГОСТ на шаурму и строгое регламентирование рецептур может негативно отразиться на работе шаурмичных, введение правил может стирать идентичность брендов, заявила PR-директор Shaurmeals Ксения Никитеева в разговоре с НСН.
Ранее глава Роскачества Максим Протасов сообщил, что в 2025 году планируется окончательно утвердить ГОСТ на шаурму, тогда же он вступит в силу. Роскачество снова проведет проверку мест продажи шаурмы, пообещал глава организации и добавил: «Эту категорию в любом случае нужно держать на контроле». В ведомстве объяснили, что таким образом хотят предотвратить риски массовых отравлений потребителей. Никитеева отметила, что сеть против введения ГОСТ.
«Мы считаем, что введение ГОСТа и строгое регламентирование рецептур может негативно отразиться на работе шаурмичных. К примеру, к нам со стороны пищевой безопасности претензий нет, потому что мы регулярно сами себе проводим платные проверки, берем смывы со всех поверхностей и получаем протоколы исследований, транслируя это в социальных сетях. Так мы можем снизить уровень тревожности гостей, которые связывают шаурму исключительно с антисанитарией, устранить в их головах вопрос о том, гавкала или мяукала их шаурма пять минут назад, а также отгородить наш продукт от стереотипов о шаурме. А введение правил может стирать идентичность брендов. Так как у нас более 16 видов шаурмы, и все они приготовлены по индивидуальным рецептурам, будет очень сложно привязать их к одному определенному ГОСТу», - сказала Никитеева.
Она отметила, что если в ГОСТе будут определенные требования к составу шаурмы, то это будет сильно влиять на ее вкусовые качества, а не на безопасность.
«На наш взгляд, нужно не вводить ГОСТы, а писать понятные правила и контролировать их выполнение. Как на примере введения программы «Меркурий» для отслеживания мясного оборота, благодаря которой теперь люди могут быть уверены в качестве мяса. Или как с программой «Честный знак» и использованием молочной продукции. Нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше людей понимало уже имеющиеся правила пищевой безопасности и не нарушали их на местах, поскольку отравления в основном всегда связаны именно с нарушением данных правил. Если в ГОСТе будут определенные требования к составу шаурмы, то это будет сильно влиять на ее вкусовые качества, а не на безопасность», - указала собеседница агентства.
Кроме того, Никитеева рассказала, что самое важное в приготовлении шаурмы – это качество продуктов и то, в каких условиях было приготовлено блюдо.
«Существует множество рецептов шаурмы, и каждый из них по-своему хорош. Но самое важное в ее приготовлении – это качество продуктов и то, в каких условиях было приготовлено блюдо. Главной ошибкой является не количество каких-то определенных ингредиентов в составе, не состав соуса в шаурме, а сколько хранился этот продукт, в каких условиях заготавливался, соблюдались ли температурные режимы и какой уровень чистоты был в цеху в момент заготовки», - добавила собеседница агентства.
В свою очередь представители DARK SIDE шаурма & гриль в беседе с НСН не согласились с Никитеевой и отметили, что введение стандартов на шаурму позитивно отразится на ее качестве.
«Нужно готовить шаурму только из свежих продуктов, обязательно соблюдать правила товарного соседства, также соблюдать все нормы СанПиНа. Главные риски – просроченные продукты, не соблюдение санитарных норм. К введению ГОСТа относимся отлично, думаем, будет введение каких-либо общих стандартов на продукт. Это правильно, так как сами за этим четко следим», - сказали там.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил НСН, что на бобинах мясо для шаурмы не прожаривается до конца, что создает риск заразиться сальмонеллезом. Он отмечал, что необходимо изменить разрешенный способ жарки шаурмы, передает «Радиоточка НСН».
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