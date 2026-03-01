СМИ: Шесть офицеров ЦРУ погибли при ракетном ударе КСИР по ОАЭ

Ещё двое офицеров, по данным агентства, получили ранения. Согласно сообщению Tasnim, одна из баллистических ракет точно поразила жилой комплекс в Дубае, где, как утверждается, проживали и работали американские разведчики.

Удар стал частью продолжающихся ответных действий Ирана на массированные атаки США и Израиля по иранской территории, в ходе которых, по иранским данным, погиб верховный лидер Али Хаменеи и ряд других ключевых фигур.

Ранее КСИР заявил, что общее число погибших и раненых военнослужащих Соединённых Штатов достигло 560 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».