СМИ: Шесть офицеров ЦРУ погибли при ракетном ударе КСИР по ОАЭ
Шесть высокопоставленных сотрудников ЦРУ США уничтожены в результате ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по территории Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.
Ещё двое офицеров, по данным агентства, получили ранения. Согласно сообщению Tasnim, одна из баллистических ракет точно поразила жилой комплекс в Дубае, где, как утверждается, проживали и работали американские разведчики.
Удар стал частью продолжающихся ответных действий Ирана на массированные атаки США и Израиля по иранской территории, в ходе которых, по иранским данным, погиб верховный лидер Али Хаменеи и ряд других ключевых фигур.
Ранее КСИР заявил, что общее число погибших и раненых военнослужащих Соединённых Штатов достигло 560 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
