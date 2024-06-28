«Шаурма в зоне риска»: Государство призвали наводить порядок в сфере фастфуда
Государство активно продвигает идею фастфуда, так что именно государство должно следить за порядком в этой сфере, заявил НСН Алишер Захидов.
Шаурма находится на виду и регулярно становится причиной массовых отравлений, поэтому на нее решили ввести ГОСТ, но в будущем его распространят и на другой «привокзальный фастфуд», заявил НСН член коллегии адвокатов «Люди Дела», эксперт в области защиты прав потребителей Алишер Захидов.
Роскачество и Федерация рестораторов и отельеров ранее начали работу над новым национальным стандартом для шаурмы (шавермы). Требования будут не только к ингредиентам, но и к процессам изготовления. Решение приняли после того, как Роскачество проверило 29 брендов шаурмы, и лишь в одном не было нарушений. Захидов поддержал эту инициативу.
«Давно пора было ввести ГОСТ на шаурму, поддерживаю эту инициативу! Это поможет навести порядок. У нас сейчас шаурмой называют что угодно, что кладется в лаваш, где есть мясо и тысяча разных ингредиентов. Данная пища находится в зоне риска. Здесь, как говорится, рыба не может быть третьей свежести, а эта курица, которая кладется в шаурму, вообще непонятно, откуда берется, какими руками готовится. Последние события с заболеванием ботулизмом по всей стране говорят о распространенной антисанитарии. Если государство у нас активно продвигает идею фастфуда, то оно должно наводить порядок в этой пищевой цепочке», - сказал собеседник НСН.
По его словам, на сегодняшний день точки общепита с фастфудом не проверяются из-за введенного моратория на проверки бизнеса.
«Сейчас нет никакого контроля, так как у нас введен мораторий на проверки бизнеса. Проверяют только после жалоб потребителей или отравлений, никаких даже выборочных проверок сейчас не проводят. Новый ГОСТ хотя бы заставит задуматься всех этих работодателей, которые нанимают мигрантов на работу, из чего делаются эти продукты, какого они качества. С шаурмы просто решили начать, так как она всегда на виду и из-за нее чаще всего происходят отравления, потом регламентируют и беляши, и сосиски в тесте», - заключил эксперт.
Ранее гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА, член Российской гастроэнтерологической ассоциации Алексей Боярко заявил, что такие распространенные уличные перекусы, как шаурма, хот-дог, шашлык и кебаб могут стать причиной заражения токсикоинфекциями, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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