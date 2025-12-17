Крупный и серьезный ресторанный бизнес всегда информирует Роспотребнадзор о своем открытии, от проверок скрываются только сомнительные и небольшие точки, рассказал омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с НСН.

Каждое второе новое кафе или ресторан в России уходит от проверок качества питания, не уведомляя Роспотребнадзор о начале своей деятельности. В Москве доля таких заведений составляет 60,1%, в Санкт-Петербурге — 53,3%, Краснодарском крае — 68,2%, а в Нижегородской области — 67,2%. Об этом сообщили «Известия». Миронов посоветовал спокойнее относиться к такой статистике.