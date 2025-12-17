Сосиска без проверки: Как мелкий общепит бегает от Роспотребнадзора

Маленькие точки продажи еды чаще всего скрываются от глаз Роспотребнадзора, заявил НСН Сергей Миронов.

Крупный и серьезный ресторанный бизнес всегда информирует Роспотребнадзор о своем открытии, от проверок скрываются только сомнительные и небольшие точки, рассказал омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с НСН.

Каждое второе новое кафе или ресторан в России уходит от проверок качества питания, не уведомляя Роспотребнадзор о начале своей деятельности. В Москве доля таких заведений составляет 60,1%, в Санкт-Петербурге — 53,3%, Краснодарском крае — 68,2%, а в Нижегородской области — 67,2%. Об этом сообщили «Известия». Миронов посоветовал спокойнее относиться к такой статистике.

В Госдуме поспорили о запрете входа с собаками в магазины и кафе
«Крупный бизнес и серьезные заведения всегда уведомляют Роспотребнадзор. А вот маленькие точки, так называемые национальные проекты — шаурмичные какие-то, сосисочные, которые существуют где-то во дворах, не сообщают ничего. Любой нормальный уважающий себя ресторан уведомит. А маленьких точек много — отсюда такая страшная статистика. Но достаточно написать заявление на проверку, тогда и придут посмотреть. Сейчас нет плановых проверок — бывают только комплексные мероприятия Роспотребнадзора. Здесь еще основная сложность в том, что проверяющий приходит, а точку закрывают, продавец уходит и все. Это направление надо просто отрабатывать, но в Москве таких проблем нет в принципе», — отметил он.

Ранее Миронов объяснил НСН, почему россияне перестали ходить в кофейни и рестораны.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:ПроверкиРоспотребнадзорШаурма

Горячие новости

Все новости

партнеры