В России 95% отравлений в фастфуде связаны с шаурмой, поэтому нужно не просто принять ГОСТ, а добавить его в нормативную базу для обязательного исполнения, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

Точки по продаже шаурмы начнут работать по единому стандарту. В Роскачестве представили проект ГОСТа для фастфуда, передает РЕН ТВ. В правилах прописаны не только продукты, которые должны содержаться в шаурме, но еще требования к помещениям, оборудованию и персоналу. Миронов призвал продолжить работу в этом направлении.