Ресторатор призвал сделать ГОСТ для шаурмы обязательным
95% отравлений в общепите приходится на шаурму, так что рекомендательного ГОСТа для неё будет недостаточно, заявил в эфире НСН основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
В России 95% отравлений в фастфуде связаны с шаурмой, поэтому нужно не просто принять ГОСТ, а добавить его в нормативную базу для обязательного исполнения, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Точки по продаже шаурмы начнут работать по единому стандарту. В Роскачестве представили проект ГОСТа для фастфуда, передает РЕН ТВ. В правилах прописаны не только продукты, которые должны содержаться в шаурме, но еще требования к помещениям, оборудованию и персоналу. Миронов призвал продолжить работу в этом направлении.
«Это очень хорошая инициатива, но, к сожалению, ГОСТ не является обязательным к исполнению. Это все-таки базовая вещь, на которую надо ориентироваться. Сказать, что это норма или закон, мы не можем. Я надеюсь, что далее этот ГОСТ попадет в нормативную базу с помощью определенных поправок. Тогда его придется соблюдать реально. Только тогда это все приведет к порядку. Я не думаю, что много заведений закроется», - отметил он.
Миронов назвал шаурму главной причиной всех отравлений в фастфуде. Он объяснил, почему так происходит.
«95% всех отравлений, которые фиксируются, связаны с реализацией шаурмы. Все дело именно в способе приготовления. На бобине мясо просто не прожаривается. Самый большой риск здесь – заражение сальмонеллезом. Шаурму надо прожаривать при температуре 70 градусов не менее десяти минут», - добавил собеседник НСН.
Введение ГОСТ на шаурму и строгое регламентирование рецептур может негативно отразиться на работе шаурмичных, введение правил может стирать идентичность брендов, заявила PR-директор Shaurmeals Ксения Никитеева «Радиоточке НСН».
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