«Путь к болезням»: Психиатр объяснил, чем опасно ожирение
Детский психотерапевт Лев Пережогин в эфире НСН добавил, что ожирение приводит к росту функциональной нагрузки на сердечно-сосудистую, костно-мышечную и эндокринологическую системы.
В России, действительно, увеличилось число людей с ожирением, которое ведет к большому количеству прочих заболеваний, между тем, нарушение пищевых привычек относится к психическим расстройствам. Об этом в беседе с НСН заявил врач-психиатр, детский врач-психотерапевт Лев Пережогин.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе пленарного заседания Госдумы сообщил, что у 480 тысяч российских школьников есть ожирение. По его словам, заболеваемость им выросла в 1,6 раза. Мурашко связал это с малоподвижным образом жизни и отсутствием интереса к занятию физкультурой и спортом у многих детей. Пережогин согласился с главой Минздрава в том, что в России растет число детей и взрослых с ожирением.
«По моим личным наблюдениям, людей с избыточным весом у нас, действительно, становится больше. Причина, наверно, заключается в том, что наша молодежь выбирает не очень здоровое питание. Потому что фастфуд и все, что можно быстро поесть на улице — это не самый оптимальный вариант питания. Что касается спорта, то я не готов сказать, любят его дети или нет. Моя дочь и наше окружение активно занимаются спортом. Любой спорт требует усердия, а сегодня молодежь не любит усердствовать, так как привыкла, что результат получается сразу. В том числе, наверно, и сидение за компьютером ограничивает моторную активность. Следовательно, чем больше ребенок сидит за ним, тем меньше времени он проводит на спортплощадке или перемещается в пространстве», - заметил он.
При этом, по словам специалиста, ожирение приводит к возникновению других заболеваний у человека.
«Ожирение — это путь к огромному количеству болезней. Формально сегодняшняя медицина считает его заболеванием, даже если оно обусловлено только перееданием. Тогда ставят диагноз алиментарное ожирение. До поры до времени оно переносится человеком неплохо, но чем больше вес, тем больше функциональная нагрузка на сердечно-сосудистую, костно-мышечную и эндокринологическую системы. Например, яички вырабатывают тестостерон. Они вырабатывают его столько, сколько могут. Концентрация гормона в организме зависит непосредственно от его объема и веса. То есть при весе 80 кг, концентрация гормона — одна, при 160 кг — в два раза ниже», - рассказал врач.
Между тем, психотерапевт признался, что родители редко обращаются к нему с вопросом ожирения детей.
«Ко мне как к психотерапевту родители практически никогда не обращаются с вопросом избыточного веса детей. Но, может быть, к эндокринологам обращаются. С позиции психотерапевта, ожирение — это неправильно построенный условный рефлекс. Если речь идет не о патологии, а именно об алиментарном пищевом ожирении, то это нарушение приема пищи, то есть пищевых привычек. Это ближе к психическим расстройствам», - заключил Пережогин.
Ранее психолог и общественный деятель Кристина Егиазарова в пресс-центре НСН предложила создать в России бесплатные психологические консультации в группах, чтобы бороться с проблемой ожирения на уровне «головы».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Хотят мести»: Живущий в Иране россиянин рассказал об обстановке после атаки
- Участие в конкурсе «Интервидение» примет певица из Катара
- Минкультуры: Артисты Большого симфонического оркестра находятся в Иране
- В России испытали лазерные системы противодействия беспилотникам
- Трамп: У Ирана может быть второй шанс для заключения сделки
- «Вопиющая провокация»: Эрдоган осудил атаку Израиля на Иран
- Президент Ирана пообещал ответить на израильскую атаку
- В Израиле заявили о гибели командующего ВВС КСИР
- В России заявили о причастности США к удару Израиля по Ирану
- СМИ: Жириновский предсказал атаку Израиля на Иран еще в 2019 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru