«Путь к болезням»: Психиатр объяснил, чем опасно ожирение

В России, действительно, увеличилось число людей с ожирением, которое ведет к большому количеству прочих заболеваний, между тем, нарушение пищевых привычек относится к психическим расстройствам. Об этом в беседе с НСН заявил врач-психиатр, детский врач-психотерапевт Лев Пережогин.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе пленарного заседания Госдумы сообщил, что у 480 тысяч российских школьников есть ожирение. По его словам, заболеваемость им выросла в 1,6 раза. Мурашко связал это с малоподвижным образом жизни и отсутствием интереса к занятию физкультурой и спортом у многих детей. Пережогин согласился с главой Минздрава в том, что в России растет число детей и взрослых с ожирением.