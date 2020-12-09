Дома не лучше: COVID-19 грозит испортить россиянам Новый год

У Роспотребнадзора есть сразу две новости для россиян: хорошая и плохая. Первая заключается в том, что при соблюдении всех ограничительных рекомендаций эпидемиологический процесс стабилизируется, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Александр Горелов. Вторая новость звучит как предупреждение.

«Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям», - заявил Горелов РИА Новости.

Вирусолог Михаил Щелканов в интервью НСН объяснял, что подъём заболеваемости после новогодних праздников — дело обычное, но в этом году к гриппу и добавился коронавирус.

«ежегодно пик острых респираторных заболеваний приходится на конец зимних праздников. И я думаю, что 2021 год не станет исключением. Пик заболеваемости ОРЗ и в 2021 году придётся примерно на вторую неделю после зимних каникул, то есть примерно на 20-е числа января. И поскольку новый коронавирус стал одним из элементов сезонного подъёма заболеваемости, то пик нам надо ждать в январе. Потом дело пойдёт на спад», - отмечал он.

Чтобы не усугубить эпидемиологическую обстановку, Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от участия в массовых мероприятиях, в том числе в корпоративах, а также максимально ограничить контакты. Друзей и родственников на предстоящие праздники к себе лучше не звать, считают в ведомстве.

Горелов, со своей стороны, призвал по возможности провести праздники дома. Вместе с тем приветствуются прогулки на свежем воздухе, добавил специалист.