Дома не лучше: COVID-19 грозит испортить россиянам Новый год
Врачи ждут роста заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников, если россияне проведут их в традиционном формате. Список рекомендаций для безопасного празднования уже внушительный — только и успевай записывать.
У Роспотребнадзора есть сразу две новости для россиян: хорошая и плохая. Первая заключается в том, что при соблюдении всех ограничительных рекомендаций эпидемиологический процесс стабилизируется, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Александр Горелов. Вторая новость звучит как предупреждение.
«Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям», - заявил Горелов РИА Новости.
Вирусолог Михаил Щелканов в интервью НСН объяснял, что подъём заболеваемости после новогодних праздников — дело обычное, но в этом году к гриппу и добавился коронавирус.
«ежегодно пик острых респираторных заболеваний приходится на конец зимних праздников. И я думаю, что 2021 год не станет исключением. Пик заболеваемости ОРЗ и в 2021 году придётся примерно на вторую неделю после зимних каникул, то есть примерно на 20-е числа января. И поскольку новый коронавирус стал одним из элементов сезонного подъёма заболеваемости, то пик нам надо ждать в январе. Потом дело пойдёт на спад», - отмечал он.
Чтобы не усугубить эпидемиологическую обстановку, Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от участия в массовых мероприятиях, в том числе в корпоративах, а также максимально ограничить контакты. Друзей и родственников на предстоящие праздники к себе лучше не звать, считают в ведомстве.
Горелов, со своей стороны, призвал по возможности провести праздники дома. Вместе с тем приветствуются прогулки на свежем воздухе, добавил специалист.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, наиболее высок риск заражения коронавирусом в закрытых пространствах.
«Места повышенного риска – это музыкальные концерты, спортивные стадионы, бары и ночные клубы, замкнутые пространства и помещения, например, помещение церкви, где люди находятся рядом друг с другом в ходе религиозных церемоний, а также посещение буфета с большим количеством людей и непроветриваемые помещения, а также кинотеатры и театры», - сказал он.
Однако бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко со своей стороны предупредил, что заразиться коронавирусом можно и дома, особенно если сидеть всей семьёй на карантине.
«Если ввести карантин и больше ничего не делать, то носитель вируса перезаражает всю семью, так как весь день будет сидеть дома. Самый главный очаг - это семья. Если в подъезде кто-то заболел, всех поголовно надо обследовать», - сказал он НСН.
Стоит отметить, что прохождение первого пика заболеваемости COVID-19 власти РФ также увязывали с поведением россиян в праздники — только тогда это были майские каникулы. Вот только на тот момент россияне уже просидели дома целый месяц, и масштабные ограничения сохранялись где до середины, а где и до конца мая.
Ввести жёсткие ограничения на Новый год уже предложили в Совете Федерации. Пока власти таких решений не принимали, и если всё-таки не рискнут, то в борьбе с коронавирусом придётся уже полностью положиться на сознательность россиян.
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