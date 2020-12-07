Роспотребнадзор перечислил рекомендации на Новый год

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по сдерживанию распространения коронавируса в период новогодних праздников. Соответствующее заявление опубликовано на официальной сайте ведомства.

Эксперты ведомства советуют гражданам по возможности провести праздник в небольшом кругу семьи на свежем воздухе, например, на даче. Ведомство выпустило список «несложных» правил, в числе которых отказ от корпоративов и других многолюдных мероприятий, максимальное ограничение контактов, сохранение дистанции 1,5 - 2 метров и использование масок.

Также специалисты рекомендуют воздержаться от приглашения друзей и родственников, не планировать заграничные поездки и не посещать мероприятия в закрытых помещениях.

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В ведомстве подчеркнули, что в условиях распространения COVID-19 празднование Нового года должно быть в первую очередь безопасным.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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