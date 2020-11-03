Церкви и стадионы. Вирусолог рассказал, где чаще заражаются COVID-19
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций назвал в эфире НСН общественные места, в которых наиболее высок риск заражения коронавирусом.
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев сообщил, что существует вероятность заразиться COVID-19 в лифте после того, как в нём побывал больной человек. Он пояснил, что лифт - маленькое, замкнутое помещение, которое не проветривается.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, в каких еще местах высок риск заражения коронавирусом.
«Места повышенного риска – это музыкальные концерты, спортивные стадионы, бары и ночные клубы, замкнутые пространства и помещения, например, помещение церкви, где люди находятся рядом друг с другом в ходе религиозных церемоний, а также посещение буфета с большим количеством людей и непроветриваемые помещения, а также кинотеатры и театры», - сказал он.
Что касается опасности передвижения на лифте, то здесь вирусолог просто посоветовал одевать маску до входа в лифт, чтобы находящиеся в воздухе аэрозоли с вирусами не проникли в дыхательную систему.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что в ближайшие несколько месяцев ситуация с коронавирусом в мире будет очень тяжелой.
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