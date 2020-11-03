Церкви и стадионы. Вирусолог рассказал, где чаще заражаются COVID-19

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций назвал в эфире НСН общественные места, в которых наиболее высок риск заражения коронавирусом.

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев сообщил, что существует вероятность заразиться COVID-19 в лифте после того, как в нём побывал больной человек. Он пояснил, что лифт - маленькое, замкнутое помещение, которое не проветривается.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, в каких еще местах высок риск заражения коронавирусом.

«Места повышенного риска – это музыкальные концерты, спортивные стадионы, бары и ночные клубы, замкнутые пространства и помещения, например, помещение церкви, где люди находятся рядом друг с другом в ходе религиозных церемоний, а также посещение буфета с большим количеством людей и непроветриваемые помещения, а также кинотеатры и театры», - сказал он.

Читайте также

Что касается опасности передвижения на лифте, то здесь вирусолог просто посоветовал одевать маску до входа в лифт, чтобы находящиеся в воздухе аэрозоли с вирусами не проникли в дыхательную систему.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что в ближайшие несколько месяцев ситуация с коронавирусом в мире будет очень тяжелой.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры