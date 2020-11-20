«Застойная пневмония». Онищенко рассказал, к чему приведет карантин

В России за минувшие сутки выявили рекордное число заболевших коронавирусом - 24 318 человек. Антирекорд обновила и Москва: в столице зафиксировали 6 902 новых случаев заражения. Среди регионов с самой большой выявляемостью нового вируса также названы Санкт-Петербург и Подмосковье.



Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН поделился своим мнением об очередных антирекордах пандемии в России.

{{related_post_JnV4iZTUJ}}



«Это меня не удивляет, а огорчает. Заболевших могло быть меньше, если бы мы с вами ответственно относились к рекомендациям властей. Перед нами стоит пример Китая, с которого все началось. За все время пандемии в стране, где живет полтора миллиарда человек, выявлено 86 тысяч случаев заболевания. На сегодня там 306 больных и лишь один из них тяжелый. У них нет вакцины, это результат профилактики», - сказал он.



Вместе с тем Онищенко дал совет властям, как следует реагировать на распространение коронавируса, а также стоит ли вводить по всей стране жесткий карантин.



«Слово «жесткий» применяется в металлургии, у нас такого нет. У нас есть адекватность мер. Они должны решать проблему, а не просто удовлетворять чьи-то запросы. Ничего они не дадут, если будут работать без руля и ветрил. Надо работать точечно. Например, на рынке Китая выявили больного. Закрыли сегмент города и несколько миллионов граждан поголовно обследовали. Выявленных тут же просанировали, и забыли об этом. Просто закрытие города ничего не дало бы, так как многие являются бессимптомными носителями вируса. Карантин эффективен в эпидочаге, а Москва с 12 миллионами жителей - это не очаг, а большой город», - отметил парламентарий.



Он также назвал негативные стороны ограничительных мер, помимо остановки экономики.



«Если ввести карантин и больше ничего не делать, то носитель вируса перезаражает всю семью, так как весь день будет сидеть дома. Самый главный очаг - это семья. Если в подъезде кто-то заболел, всех поголовно надо обследовать. Закрытие города - это демонстрация работы, а не работа. Вот закрыли мы пожилых людей в не очень просторных квартирах, они посидели неделю добросовестно, у них началась гиподинамия, резкое ухудшение состояния здоровья из-за малоподвижного образа жизни. Пожилое поколение умирает от застойной пневмонии», - заявил Онищенко.



Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, что никаких вторых и третьих волн нет, а мы все еще живем в эпоху первой волны заражения. Он отметил, что основной фактор заражения – общение между людьми, ибо заражаются друг от друга в помещениях.

