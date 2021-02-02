Деньги на еду. В российском правительстве решили накормить нищих

Он призвал создать государственную программу по раздаче продуктов питания, которые массово раздавать, упростить получение обещанных выплат, а бюджет перераспределять в пользу социальной поддержки граждан.

Бывший замминистра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков в разговоре с НСН отметил, что госрегулирование цен, которое предпринимает ныне правительство России по отдельным категориям продуктов, неэффективно, а проблему нужно решать адресной помощью нуждающимся.

По его словам, нужно ввести продовольственные сертификаты адресной продовольственной помощи малоимущим. Таких в России, по оценкам Старикова, около 30 миллионов человек, Это порядка 5 тысяч рублей в месяц на человека, 15-20 тысяч рублей в месяц на семью – это серьезная прибавка, а 1,5 триллиона рублей в год на всю программу по России - это небольшие деньги. Такая мера позволит помочь бедным и поддержать спрос на российскую сельхозпродукцию, уверен бывший замминистра.

Ранее Минпромторг, Минсельхоз, а также крупнейшие ретейлеры и производители в середине декабря заключили соглашение о стабилизации цен на сахар и масло. По условиям договора до 1 апреля 2021 года сахар от производителя будет стоить 36 рублей за килограмм, и в рознице стоимость не должна превышать 46 рублей. Отпускная цена за литр подсолнечного масла составит 95 рублей, максимальная стоимость в розничной продаже — 110 рублей.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что эти меры правительства по стабилизации цен на продовольствие могут сработать, если не возникнет дефицит этих продуктов. Он также раскритиковал решение правительства о выдаче субсидий для стабилизации цен на хлеб.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев еще в сентябре выступил с предложением ввести в России минимальный гарантированный доход граждан. По словам бывшего президента России и премьер-министра страны, речь идёт о неприкосновенной сумме, которую государство будет выплачивать человеку независимо от его рода деятельности, социального и экономического положения.

В связи с этим экономист Михаил Хазин в эфире НСН выразил опасение, что если правительство установит такую выплату безработным, то количество безработных в России может резко вырасти.

