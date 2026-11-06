Долина переведет взысканные с «Бургер Кинга» деньги на нужды СВО

Сторона певицы требует компенсации за нарушения. В случае отказа грозят судом с увеличением суммы требований, а также жалобы в ФАС и Роскомнадзор. В заявлении подчеркнули, что «бизнес не имеет права паразитировать на личной драме».



Взысканные средства Долина планирует перевести на нужды спецоперации и программы медицинской и психологической реабилитации военнослужащих. Юристы назвали это вопросом принципа.



По их данным, певица никогда не сотрудничала с сетью и не давала согласия на использование имени, образа и фотографий. Среди зафиксированных нарушений — злоупотребление правом, удар по деловой репутации, незаконное использование товарного знака (имя зарегистрировано в Роспатенте) и нарушение закона о рекламе.



Юристы заявили, что компания «попыталась выставить Долину источником бытовых неудобств для соседей», привязывая ее имя к деструктивному контексту ради наживы.



Недавно писали, что представители артистки планируют подать иски к 18 компаниям.

