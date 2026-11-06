Режиссер Нина Чусова назвала Тото Кутуньо любимым итальянским певцом
Режиссер Нина Чусова призналась НСН, что ее главной детской мечтой была встреча с легендой итальянской эстрады Тото Кутуньо.
Итальянская эстрада очень близка русскому человеку, она наполняет душу радостью, которой так не хватает. Об этом специальному корреспонденту НСН рассказала режиссер мюзикла «Все будет Челентано!» Нина Чусова.
В Москве 6 ноября состоялась премьера спектакля «Все будет Челентано» с участием актера и комика Александра Реввы. Постановку показали на большой сцене Театра МДМ. На мероприятии побывал и спецкор НСН.
«Я была влюблена в Тото Кутуньо. У меня с детства была такая надежда, что я с ним обязательно встречусь, пересекусь, побываю на его концерте. И вот свершилось чудо, что я делаю спектакль по музыке Тото Кутуньо. Мне кажется, мечты сбываются — это мое детство, подростковый период, Сан-Ремо, мне так хотелось попасть в эту Италию. Мне кажется, это так близко русскому человеку, соответствует душевному подъему, радости, тому, чего так не хватает в нашей серой будничной жизни. То же касается и Адриано Челентано: Susanna — это песня из детства, она звучала отовсюду, под нее танцевали на всех дискотеках, это все наше, родное. Было совершенно не важно, о чем эти песни. Мы знали только слово Felicità из песни Аль Бано, и этого хватало. И пусть это слово — счастье — будет у всех!» — сказала Чусова.
В основе мюзикла — 20 хитов итальянской и французской поп-музыки в современном оркестровом звучании. По сюжету скромный служащий Дима Истомин обещает привезти комсомолке Рите на День города самого Адриано Челентано. История любви и успеха разворачивается в атмосфере кинокомедий 1970-1980-х годов.
Ранее стало известно о планах снять ремейк фильма «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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