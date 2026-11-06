Итальянская эстрада очень близка русскому человеку, она наполняет душу радостью, которой так не хватает. Об этом специальному корреспонденту НСН рассказала режиссер мюзикла «Все будет Челентано!» Нина Чусова.

В Москве 6 ноября состоялась премьера спектакля «Все будет Челентано» с участием актера и комика Александра Реввы. Постановку показали на большой сцене Театра МДМ. На мероприятии побывал и спецкор НСН.

